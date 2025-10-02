Юнацька збірна України з футболу визначилася зі складом на турнір у Хорватії
Юнацька збірна України U-18 (гравці 2008 року народження) із 5-го до 16 жовтня проводитиме навчально-тренувальний збір у Хорватії, у межах якого візьме участь у міжнародному товариському турнірі. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.
Змагання відбудуться в містечку Пореч. Суперниками синьо-жовтих стануть однолітки з Уельсу, Швеції та Хорватії.
Головний тренер юнацької збірної України U-18 Олександр Ситник запросив на збір 22 виконавців.
Склад юнацької збірної України U-18
Воротарі: Ростислав Баглай («Шахтар» Донецьк), Єгор Клименко («Рух» Львів), Єгор Крапівін («Еспаньйол», Іспанія).
Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост (усі – «Шахтар» Донецьк), Володимир Ясінський («Рух» Львів), Єгор Шерстюк («Металіст» Харків), Артем Мурадян («Боруссія» М, Німеччина), Микита Мельник («Наполі», Італія), Тимофій Бугай («Ференцварош», Угорщина).
Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Середа, Артем Дериконь (усі – «Шахтар» Донецьк), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва – «Динамо» Київ), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Ілля Кут'я («Гайдук», Хорватія), Антон Мартинюк (ПСВ, Нідерланди).
Нападники: Іван Андрейко («Динамо» Київ), Дмитро Зудін («Гайдук», Хорватія), Ілля Меньшиков («Аустрія», Австрія).
Розклад матчів юнацької збірної України U-18 на турнірі в Хорватії
08.10.2025. Україна – Хорватія (13:30)
11.10.2025. Україна – Уельс (16:00)
14.10.2025. Україна – Швеція (16:45)
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
