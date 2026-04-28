Гравцям збірної України обіцяли шалені преміальні за вихід на Чемпіонат світу – ЗМІ

glavcom.ua
Святослав Василик
Збірна України могла заробити солідні преміальні за вихід на Мундіаль
фото: AP

УАФ нібито обіцяла виділити на команду два мільйони євро

У збірної України з футболу була премія за вихід на Чемпіонат світу 2026 року, але головний тренер команди Сергій Ребров не зміг як слід донести до гравців цю інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста і коментатора Віктора Вацка.

Яку суму обіцяли збірній України

Як стверджує Вацко, збірній України обіцяли премію від УАФ за вихід на Чемпіонат світу 2026 – два мільйони євро на всю команду.

Однак повідомляється, що наставник Сергій Ребров та його штаб не змогли нормально донести до гравців цю інформацію і мотивувати їх перед матчем плейоф відбору проти Швеції.

Футболісти були здивовані, що тренери команди не акцентували увагу на тому, що мають можливість заробити солідні гроші.

Відставка Реброва: усі подробиці

Сергій Ребров пішов із посади керманича збірної України. Фахівець та керівництво Української асоціації футболу вирішили завершити співпрацю за обопільною згодою. Тренер провів на посаді майже три роки. Він працював із «синьо-жовтими» з червня 2023 року.

Підопічні Реброва не змогли пробитися на Мундіаль в Північній Америці. Турнірний шлях команди завершився у півфіналі плейоф кваліфікації, де збірна зазнала поразки від Швеції (1:3).

Ребров залишиться в штаті асоціації. Він обіймає посаду віцепрезидента УАФ. Також він залишається членом виконавчого комітету організації.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) визначилась із трьома кандидатами на посаду головного тренера збірної України після звільнення Сергія Реброва.

На сьогоднішній день визначився остаточний шорт-лист претендентів – «синьо-жовтих» може очолити Мирон Маркевич, Ігор Йовічевич або Андреа Мальдера.

Саме з цього списку і визначать наставника національної команди. Президент УАФ Андрій Шевченко планує зробити остаточний вибір до кінця квітня.

