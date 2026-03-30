Росія провалила набір до армії: що сталося

РФ провалила набір до БПЛА-військ
фото з відкритих джерел

Кампанія з вербування до підрозділів безпілотних систем зайшла в глухий кут

У Росії зафіксовано проблеми з комплектуванням армії, а Кремль може вдатися до примусових механізмів для покриття втрат на війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви російських воєнкорів, які розкритикували кампанію набору до так званих Безпілотних системних сил РФ. За їхніми оцінками, вербування фактично зайшло в глухий кут.

Один із російських воєнних блогерів 29 березня заявив, що потенційні новобранці не погоджуються підписувати контракти через ризик подальшого переведення до штурмових підрозділів піхоти. За його словами, така практика підриває довіру до набору.

Він наголосив, що спеціалісти безпілотних систем не повинні використовуватися у складі штурмових груп, а також розкритикував нездатність Міноборони РФ створити ефективні сучасні підрозділи.

Інший російський військовий блогер підтримав цю позицію і заявив, що військове керівництво РФ уникає впровадження інновацій, які не здатне зрозуміти.

Аналітики ISW нагадують, що кампанія набору до підрозділів безпілотних систем стартувала у січні 2026 року та була орієнтована, зокрема, на студентів.

Водночас опозиційні джерела раніше повідомляли, що запропоновані контракти не містять гарантій, які б унеможливлювали переведення новобранців до інших підрозділів, зокрема піхотних.

У звіті також зазначено, що попередній механізм залучення добровольців через високі одноразові виплати втратив ефективність наприкінці 2025 року. Вже у січні 2026 року рівень набору вперше з 2022 року опустився нижче рівня втрат.

«Скарги блогера від 29 березня свідчать про те, що спроби Міністерства оборони Росії оновити свою кампанію добровільного набору, навіть для ВПС США, не досягають бажаних результатів» – йдеться у звіті.

В ISW також наголошують, що Кремль, імовірно, готується до обмежених примусових резервних закликів. Йдеться про поступову мобілізацію, яка має компенсувати втрати та дозволити російській армії продовжувати бойові дії без суттєвого збільшення чисельності.

Нагадаємо, що із фронту щодня надходять відеопідтвердження, де російська піхота вдається до самознищення. Найчастіше це трапляється після поранень, отриманих внаслідок атак безпілотників, або в умовах повного оточення українськими дронами. 

