Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 30 липня

Матч за третє місце проведе тенісистка Еліна Світоліна

Минув перший тиждень Ігор у Токіо. В активі збірної України – чотири бронзові нагороди. Не багато, але попереду достатньо часу, щоб заявити про себе на весь світ.

У суботу, 31 липня, за медаль побореться Еліна Світоліна. В матчі за третє місце їй протистоятиме казашка Олена Рибакіна. Загалом будуть розіграні 26 комплектів нагород у 14-ти видах спорту.

Медальний залік Олімпіади після змагань 30 липня

Розклад виступів українців на Олімпіаді 31 липня

03:00. Біг із бар’єрами на 400 метрів. Вікторія Ткачук (відбірний забіг)

03:08. Біг із бар’єрами на 400 метрів. Анна Рижикова (відбірний забіг)

03:16. Біг із бар’єрами на 400 метрів. Марія Миколенко (відбірний забіг)

03:30. Метання диска. Наталія Семенова (кваліфікація)

05:16. Плавання. Владислав Бухов (півфінал, 50 метрів вільним стилем)

07:00. Стрибки на батуті. Микола Просторов (кваліфікація)

Не раніше 10:30. Теніс. Еліна Світоліна (матч за бронзову медаль)

13:10. Стрибки в довжину. Владислав Мазур (кваліфікація)