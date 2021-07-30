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    Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 30 липня

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    Еліна Світоліна посперечається за бронзову нагороду - Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 30 липня
    Еліна Світоліна посперечається за бронзову нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Матч за третє місце проведе тенісистка Еліна Світоліна

    Минув перший тиждень Ігор у Токіо. В активі збірної України – чотири бронзові нагороди. Не багато, але попереду достатньо часу, щоб заявити про себе на весь світ.

    У суботу, 31 липня, за медаль побореться Еліна Світоліна. В матчі за третє місце їй протистоятиме казашка Олена Рибакіна. Загалом будуть розіграні 26 комплектів нагород у 14-ти видах спорту.

    Медальний залік Олімпіади після змагань 30 липня

    Розклад виступів українців на Олімпіаді 31 липня

    03:00. Біг із бар’єрами на 400 метрів. Вікторія Ткачук (відбірний забіг)

    03:08. Біг із бар’єрами на 400 метрів. Анна Рижикова (відбірний забіг)

    03:16. Біг із бар’єрами на 400 метрів. Марія Миколенко (відбірний забіг)

    03:30. Метання диска. Наталія Семенова (кваліфікація)

    05:16. Плавання. Владислав Бухов (півфінал, 50 метрів вільним стилем)

    07:00. Стрибки на батуті. Микола Просторов (кваліфікація)

    Не раніше 10:30. Теніс. Еліна Світоліна (матч за бронзову медаль)

    13:10. Стрибки в довжину. Владислав Мазур (кваліфікація)

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    Теги: Олімпіада
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    Хто і коли з українців вийде на старти Олімпіади 30 липня