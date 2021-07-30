Олімпіада-2020. Усі результати змагань 30 липня

Стрибун у висоту Андрій Проценко не пробився у фінал

У сьомий день Ігор розіграли 21 комплект нагород у 13-ти видах програми

Вхолосту відпрацювали українські олімпійці в сьомий день Ігор у Токіо. Були шанси на медаль у Якова Хаммо, безуспішно билася за нагороду боксерка Ганна Лисенко, втратили можливість підтвердити реноме одних з найкращих у світі фехтувальники на шпагах.

Зате у фінал з найкращим часом пройшов плавець Михайло Романчук. Тож сподіваємося на завтрашній день.

Медалісти Олімпіади у п’ятницю, 30 липня

Бадмінтон, мікст

1. Ван Ілю/Хуан Дунпін. 2. Чжен Сивей/Хуан Яцюн (всі - Китай). 3. Ватанабе/Хігасіно (Японія).

Велоспорт-ВМХ, чоловіки

1. Кімманн (Нідерланди) - 39,053. 2. Уайт (Великобританія) - 39,167. 3. Рамірес (Колумбія) - 40,572.

Жінки

1. Шрівер (Великобританія) - 44,358. 2. Пахон (Колумбія) - 44,448. 3. Смюлдерс (Нідерланди) - 44,721.

Веслування академічне, чоловіки. Одиночка

1. Дускос (Греція) - 6.40,45. 2. Борк (Норвегія) - 6.41,66. 3. Мартін (Хорватія) - 6.42,58.

Вісімка

1. Нова Зеландія - 5.24,64. 2. Німеччина - 5.25,60. 3. Великобританія - 5.25,73.

Жінки, одиночка

1. Твіггі (Нова Зеландія) - 7.13,97. 2. Пракатень (ОКР) - 7.17,39. 3. Лобніг (Австрія) - 7.19,72.

Вісімка

1. Канада - 5.59,13. 2. Нова Зеландія - 6.00,04. 3. Китай - 6.01,21.

Веслувальний слалом, чоловіки. Байдарка-одиночка

1. Прскавец (Чехія) - 91,63. 2. Грігар (Словаччина) - 94,85. 3. Айгнер (Німеччина) - 97,11.

Дзюдо, чоловіки. Понад 100 кг

1. Крпалек (Чехія). 2. Тушишвілі (Грузія). 3. Рінер (Франція), Башаєв (ОКР). 5. ХАММО (Україна).

Жінки. Понад 78 кг

1. Соне (Японія). 2. Ортіс (Куба). 3. Кіндзерська (Азербайджан), Діко (Франція) ... 9. КАЛАНІНА (Україна).

Легка атлетика, Чоловіки. 10000 м

1. Барега (Ефіопія) - 27.43,22. 2. Чептегеі - 27.43,63. 3. Кіплімо (обидва - Уганда) - 27.43,88.

Настільний теніс, чоловіки. Одиночний розряд

1. Ма Лун. 2. Фань Чжендун (обидва - Китай). 3. Овчаров (Німеччина).

Плавання, чоловіки. На спині. 200 м

1. Рилов (ОКР) - 1.53,27 ОР. 2. Мерфі (США) - 1.54,15. 3. Грінбанк (Великобританія) - 1.54,72.

Комплекс. 200 м

1. Ван Шунь (Китай) - 1.55,00. 2. Скотт (Великобританія) - 1.55,28. 3. Депланш (Швейцарія) - 1.56,17.

Жінки. Вільний стиль. 100 м

1. Маккеон (Австралія) - 51,96 ОР. 2. Хогі (Гонконг) - 52,27. 3. К. Кемпбелл (Австралія) - 52,52.

Брас. 200 м

1. Шенмакер (ПАР) - 2.18,95 МР. 2. Кінг - 2.19,92. 3. Лазор (обидві - США) - 2.20,84.

Стрибки на батуті, жінки

1. Чжу Сюеін - 56,635. 2. Лю Лінлін (обидві - Китай) - 56,350. 3. Пейдж (Великобританія) - 55,735.

Стрільба з лука, жінки. Особиста першість

1. Ан Сан (Корея). 2. Осипова (ОКР). 3. Боарі (Італія) ... 17. МАРЧЕНКО ... 33. ПАВЛОВА, СІЧЕНІКОВА (всі - Україна).

Стрільба кульова, жінки. Довільний пістолет, 25 м

1. Бацарашкіна (ОКР) - 38 ОР (в перестрілці - 4). 2. Кім Мін Джун (Корея) - 38 ОР (в перестрілці - 1). 3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай) - 29 ... 23. КОСТЕВИЧ (Україна).

Теніс, чоловіки. Парний розряд

1. Мектіч/Павич. 2. Чіліч/Додіг (всі - Хорватія). 3. Деніелл/Вінус (Нова Зеландія).

Фехтування, чоловіки. Шпага. Командна першість

1. Японія. 2. ОКР. 3. Корея... 6. УКРАЇНА (Нікішин, Герей, Рейзлін, Свічкар).