«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Розповідаємо про найцікавіший поєдинок вівторка в головному єврокубку

24 лютого 2026 року міланський «Інтер» на стадіоні «Джузеппе Меацца» прийме норвезький «Буде/Глімт» у рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Інтер» – «Буде/Глімт»

Італійський гранд на 11:45 23 лютого 2026 року залишається лідером симпатій, впевнені фахівці GGBET. На домашню перемогу «нерадзуррі» виставлено коефіцієнт 1,26. Підсумкова нічия запропонована з балом 7,32. Потенційну звитягу віцечемпіона Норвегії оцінено кефом 9,68.

А от із проходом команд у наступний раунд ситуація не така однозначна. Коефіцієнт на місце в 1/8 фіналу для «Інтера» складає 1,75. Тим часом «Буде/Глімт» розташувався неподалік із балом 2,13. Привабливий кеф 7,38 запропонувано на тотал менше 1,5. На ймовірну перемогу міланців із необхідним рахунком 3:0 закладено коефіцієнт 7,94.

Передматчевий стан команд

Після очного поєдинку з сенсаційним фіналом – перемога «Буде/Глімта» (3:1) – «Інтер» реабілітувався у чемпіонаті Італії. Перемогу над «Лечче» голами забезпечили Мхітарян і Аканджі. «Нерадзуррі» тепер мають 10-очковий відрив нагорі Серії A від конкурентів. Принаймні на внутрішній арені Крістіан Ківу може почуватися спокійно.

«Буде/Глімт» натомість залишається без ігрової практики. Сезон у сніжній Норвегії ще не стартував. Та це не завадило чи не головній сенсації турніру оформити серію гучних перемог. Ще до звитяги над «Інтером» скандинави зняли скальпи з мадридського «Атлетіко» й англійського «Манчестер Сіті». Тепер норвезький гранд намагатиметься втримати зручний результат у Мілані.

На дві команди – одна кадрова втрата. Але ж яка! «Інтер» залишився без капітана Лаутаро Мартінеса. Нападник зазнав ушкодження литкового м'яза та пропустить близько місяця. Без аргентинця атака «нерадзуррі» зовсім інша. У чемпіонаті Італії він забив 14 м'ячів, а в Лізі чемпіонів додав ще чотири голи. Мартінес в обох турнірах залишається найкращим голеадором міланців.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд уперше перетнулися в сезоні 1978/79. Тоді вони змагалися за Кубок кубків. На стадії 1/8 фіналу з боротьбою не склалося. Удома «Інтер» розтрощив норвезький гранд (5:0) із хет-триком легендарного Альтобеллі. А потім «Буде/Глімт» програв міланцям і вдома (1:2). Альтобеллі відзначився одним голом. Утім, далеко «нерадзуррі» не дійшли. Уже в чвертьфіналі турніру «Інтер» несподівано вилетів від бельгійського «Беверена» (0:0, 0:1).

Де дивитися матч «Інтер» – «Буде/Глімт»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».

Тим часом колишній півзахисник міланців Філіппе Коутінью неочікувано призупинив кар'єру через психологічні проблеми. Рішенню хавбека передував конфлікт із вболівальниками «Васко да Гама». Вони освистали ветерана після одного з поєдинків.

До слова, хавбек «Інтера» Генріх Мхітарян відмовився від виступів за збірну Вірменії. Ветеран зосереджений на виступах на клубному рівні. Кольори «нерадзуррі» він захищає з 2022 року.