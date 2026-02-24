Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Інтер» прагнутиме встати з колін
фото: ФК «Буде/Глімт»

Розповідаємо про найцікавіший поєдинок вівторка в головному єврокубку

24 лютого 2026 року міланський «Інтер» на стадіоні «Джузеппе Меацца» прийме норвезький «Буде/Глімт» у рамках 1/16 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Інтер» – «Буде/Глімт»

Італійський гранд на 11:45 23 лютого 2026 року залишається лідером симпатій, впевнені фахівці GGBET. На домашню перемогу «нерадзуррі» виставлено коефіцієнт 1,26. Підсумкова нічия запропонована з балом 7,32. Потенційну звитягу віцечемпіона Норвегії оцінено кефом 9,68.

А от із проходом команд у наступний раунд ситуація не така однозначна. Коефіцієнт на місце в 1/8 фіналу для «Інтера» складає 1,75. Тим часом «Буде/Глімт» розташувався неподалік із балом 2,13. Привабливий кеф 7,38 запропонувано на тотал менше 1,5. На ймовірну перемогу міланців із необхідним рахунком 3:0 закладено коефіцієнт 7,94.

Передматчевий стан команд

Після очного поєдинку з сенсаційним фіналом – перемога «Буде/Глімта» (3:1) – «Інтер» реабілітувався у чемпіонаті Італії. Перемогу над «Лечче» голами забезпечили Мхітарян і Аканджі. «Нерадзуррі» тепер мають 10-очковий відрив нагорі Серії A від конкурентів. Принаймні на внутрішній арені Крістіан Ківу може почуватися спокійно.

«Буде/Глімт» натомість залишається без ігрової практики. Сезон у сніжній Норвегії ще не стартував. Та це не завадило чи не головній сенсації турніру оформити серію гучних перемог. Ще до звитяги над «Інтером» скандинави зняли скальпи з мадридського «Атлетіко» й англійського «Манчестер Сіті». Тепер норвезький гранд намагатиметься втримати зручний результат у Мілані.

На дві команди – одна кадрова втрата. Але ж яка! «Інтер» залишився без капітана Лаутаро Мартінеса. Нападник зазнав ушкодження литкового м'яза та пропустить близько місяця. Без аргентинця атака «нерадзуррі» зовсім інша. У чемпіонаті Італії він забив 14 м'ячів, а в Лізі чемпіонів додав ще чотири голи. Мартінес в обох турнірах залишається найкращим голеадором міланців.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. Платформа GGBET надає інформацію про футбольні події, коефіцієнти та доступні варіанти ставок для повнолітніх користувачів.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд уперше перетнулися в сезоні 1978/79. Тоді вони змагалися за Кубок кубків. На стадії 1/8 фіналу з боротьбою не склалося. Удома «Інтер» розтрощив норвезький гранд (5:0) із хет-триком легендарного Альтобеллі. А потім «Буде/Глімт» програв міланцям і вдома (1:2). Альтобеллі відзначився одним голом. Утім, далеко «нерадзуррі» не дійшли. Уже в чвертьфіналі турніру «Інтер» несподівано вилетів від бельгійського «Беверена» (0:0, 0:1).

Де дивитися матч «Інтер» – «Буде/Глімт»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».

Тим часом колишній півзахисник міланців Філіппе Коутінью неочікувано призупинив кар'єру через психологічні проблеми. Рішенню хавбека передував конфлікт із вболівальниками «Васко да Гама». Вони освистали ветерана після одного з поєдинків.

До слова, хавбек «Інтера» Генріх Мхітарян відмовився від виступів за збірну Вірменії. Ветеран зосереджений на виступах на клубному рівні. Кольори «нерадзуррі» він захищає з 2022 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: ФК Інтер (Мілан) Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентоні Гордон самотужки розібрався з «Карабахом»
Неочікуваний бомбардир із Англії визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
19 лютого, 18:02
Майкла Олісе сватають до столиці Іспанії
Мбаппе прагне позбутися двох одноклубників заради зірки «Баварії» – ЗМІ
20 лютого, 12:20
Відомий реабілітолог лікуватиме «гірників»
Працював із Мессі та Буффоном: до «Шахтаря» приєднався знаменитий фахівець
20 лютого, 13:05
Лаутаро Мартінес пропустить важливі поєдинки
«Інтер» залишився без лідера команди після невдачі в Лізі чемпіонів
20 лютого, 14:59
Ерлінг Голанн потрапив на радари ПСЖ
ПСЖ вирішив підготувати в Англії ґрунт для трансферної бомби – ЗМІ
20 лютого, 15:50
Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
20 лютого, 17:10

Новини

Жіноча збірна США з хокею відмовилася від зустрічі з Трампом
Жіноча збірна США з хокею відмовилася від зустрічі з Трампом
«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Інтер» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
Михайлюк набрав три очки у грі НБА
Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
Ліга чемпіонів 24 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал
Найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну