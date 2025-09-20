«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»

У Росії застрелився топменеджер компанії-виробника вуглеволокна

Під Москвою знайшли застреленим генерального директора науково-виробничої компанії «Хімпромінжиніринг» Олександра Тюніна. За попередньою версією, це самогубство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Тіло Тюніна виявили на дорозі біля лісу. Поруч знайшли мисливську рушницю та передсмертну записку. У ній було написано: «Я сам це зробив, втомився боротися п'ятий рік із депресією, стає дедалі гірше, нема сил».

Компанія «Хімпромінжиніринг» (бренд Umatex Group) входить до державної корпорації «Росатом» і є єдиним у Росії виробником вуглецевого волокна. Його використовують для виготовлення корпусів літаків, крил, хвостових стабілізаторів та інших деталей.

Umatex потрапив під санкції США у лютому 2023 року. За повідомленнями, це не єдиний такий випадок: 18 вересня, ймовірно, також намагався застрелитися Андрій Кротков – підполковник ФСБ у відставці та генеральний директор компанії Zeppelin, яка співпрацює з «Росатомом».

Нагадаємо, серія смертей топменеджерів і бізнесменів, що охопила Росію незабаром після початку великої війни з Україною, триває. У понеділок під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей «К-Поташ Сервіс» Олексія С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними джерел у правоохоронних органах, тіло «знайшли без голови». Обезголовлений труп лежав під мостом, на ньому був закріплений буксирувальний трос.

Загиблий очолив «К-Поташ Сервіс» в жовтні 2022 року. Компанія займалася проєктом калійного рудника в селищі Нівенське Калінінградської області. Рудник повинен був запрацювати у 2021 році, але його запуск відкладали через протести місцевих жителів.