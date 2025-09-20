Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»
Тіло Тюніна виявили на дорозі біля лісу
фото з відкритих джерел

У Росії застрелився топменеджер компанії-виробника вуглеволокна

Під Москвою знайшли застреленим генерального директора науково-виробничої компанії «Хімпромінжиніринг» Олександра Тюніна. За попередньою версією, це самогубство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Тіло Тюніна виявили на дорозі біля лісу. Поруч знайшли мисливську рушницю та передсмертну записку. У ній було написано: «Я сам це зробив, втомився боротися п'ятий рік із депресією, стає дедалі гірше, нема сил».

Компанія «Хімпромінжиніринг» (бренд Umatex Group) входить до державної корпорації «Росатом» і є єдиним у Росії виробником вуглецевого волокна. Його використовують для виготовлення корпусів літаків, крил, хвостових стабілізаторів та інших деталей.

Umatex потрапив під санкції США у лютому 2023 року. За повідомленнями, це не єдиний такий випадок: 18 вересня, ймовірно, також намагався застрелитися Андрій Кротков – підполковник ФСБ у відставці та генеральний директор компанії Zeppelin, яка співпрацює з «Росатомом».

Нагадаємо, серія смертей топменеджерів і бізнесменів, що охопила Росію незабаром після початку великої війни з Україною, триває. У понеділок під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей «К-Поташ Сервіс» Олексія С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними джерел у правоохоронних органах, тіло «знайшли без голови». Обезголовлений труп лежав під мостом, на ньому був закріплений буксирувальний трос.

Загиблий очолив «К-Поташ Сервіс» в жовтні 2022 року. Компанія займалася проєктом калійного рудника в селищі Нівенське Калінінградської області. Рудник повинен був запрацювати у 2021 році, але його запуск відкладали через протести місцевих жителів.

Читайте також:

Теги: росія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін – звичайний військовий пенсіонер, схиблений на історії та конспірології
Чому Путін боїться завершення війни
Вчора, 16:26
Ймовірний вбивця Кірка грав у гру Steam
Вбивця Кірка використав ім'я Трампа як псевдонім у мережі
Вчора, 08:44
За словами глави МЗС Естонії, наразі дозволено закуповувати та імпортувати газ з Росії, якщо він не використовується в розподільчій мережі
Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу
18 вересня, 20:43
За даними російських медіа, маса бойової частини ракети становить близько 300-400 кг
Росія випробувала біля кордонів НАТО гіперзвукову ракету «Циркон»
14 вересня, 15:59
Відключення інтернету посилює відчуття пригнічення в російському суспільстві
Через атаки БпЛА росіяни місяцями живуть без інтернету – Financial Times
14 вересня, 00:59
До слова, Росія розмістила свої системи радіоелектронної боротьби у безпосередній близькості до кордону з Естонією
Цьогоріч Росія частіше глушить GPS сигнали у країнах Балтії – ISW
24 серпня, 08:39
Окупанти обстріляли Херсон
Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні
23 серпня, 23:43
Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
23 серпня, 15:58
На Покровському напрямку було знищено «на 90%, майже на 100%» окупантів, які просочилися через українські лінії
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
21 серпня, 10:05

Соціум

«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»
«Втомився боротися». У Росії застрелився топменеджер «Росатома»
Хаос в аеропортах Європи: кібератака спричинила масштабний збій
Хаос в аеропортах Європи: кібератака спричинила масштабний збій
В Індії знайдено 20-денну дівчинку похованою живцем
В Індії знайдено 20-денну дівчинку похованою живцем
Вибух бензовоза у Мехіко: 25 людей загинули
Вибух бензовоза у Мехіко: 25 людей загинули
У США в будинку для літніх людей вбито 89-річну емігрантку з України
У США в будинку для літніх людей вбито 89-річну емігрантку з України
Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)
Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua