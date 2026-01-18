Головна Світ Економіка
Економіка РФ входить у фазу «дорогих грошей» – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Додатковий удар по бізнесу завдаватиме податкова політика
фото: СЗРУ/іллюстративне

Проблеми накопичуються через податки та логістику

Російська економіка переходить у фазу довготривалої нестабільності, яку аналітики характеризують як період «дорогих грошей». За даними Служби зовнішньої розвідки України, висока вартість капіталу в РФ стає новою нормою, що змушує бізнес відмовлятися від інвестицій та переходити в режим жорсткого виживання. Поєднання високих відсоткових ставок, рекордного податкового тиску та дефіциту кадрів створює умови для системної деградації економіки країни-агресора у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За сигналами «Банку Росії», висока вартість капіталу збережеться надовго, змушуючи бізнес відмовлятися від інерційного планування, скорочувати інвестиції та жорстко контролювати оборотний капітал.

Російські компанії будуть вимушені переглядати строки окупності проєктів, умови відстрочок платежів і реальну ціну позикових коштів.

У результаті навіть за формально стабільного попиту зростає обережність і падає готовність до розвитку.

Додатковий удар по бізнесу завдаватиме податкова політика.

Із 1 січня 2026 року в Росії застосовується підвищена ставка ПДВ – 22%. Це ускладнює розрахунки з контрагентами, збільшує ризики податкових спорів і підвищує адміністративне навантаження, що особливо болісно для малого та середнього бізнесів в умовах воєнної економіки.

Ринок праці залишається напруженим: вакансій більше, ніж працівників.

Низьке безробіття на тлі мобілізації та демографічних втрат означає для компаній зростання конкуренції за персонал і тиск на фонд оплати праці.

Водночас очікуване уповільнення зростання зарплат змушує бізнес шукати заміну «зарплатній гонитві» через автоматизацію, скорочення функцій і підвищення вимог до універсальних навичок.

Обов’язковий електронний документообіг та посилення регулювання міжнародних перевезень створюють ризики затримок і перевірок.

Теги: розвідка росія

