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Іспанська футболістка «відреклася» від коханої після переходу в нову команду

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Іспанська футболістка «відреклася» від коханої після переходу в нову команду
Естер Гонсалес вирішила не дратувати нового працедавця
фото: EFE

Зірка іспанського жіночого футболу пішла на нечуваний крок після трансферу

Нападниця збірної Іспанії Естер Гонсалес приховала всі світлини з партнеркою після переїзду до Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Mundo.

Донедавна іспанка виступала за американським «Готем». Утім, днями вона перейшла в аравійську «Аль-Кадісію». Подейкують, що трансфер дозволив їй збільшити зарплату щонайменше вдвічі з 560 тисяч доларів на рік.

Проте, Гонсалес зіткнулася зі зворотним боком медалі. Після переходу вона «причепурила» особисті соцмережі. Зокрема, зникли всі світлини нападниці з партнеркою Естефанією Крус і дитиною. Вочевидь, на такий крок футболістка пішла через осуд одностатевих стосунків у Саудівській Аравії.

Гонсалес виросла в провінції Гранада. На батьківщині вона виступала за «Леванте», «Атлетіко», «Реал» і низку інших команд. Крус у січні цьогоріч народила доньку в шлюбі з футболісткою.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: одностатеві шлюби НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

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