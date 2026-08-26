Середняк Прем'єр-ліги відпустив легіонера в чемпіонат Саудівської Аравії

Скромний вітчизняний колектив оформив гучний трансфер

Оборонець української «Кудрівки» Джаїр Коллахуазо перейшов в аравійський «Аль-Таавун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони домовилися про оренду латиноамериканця на рік. «Аль-Таавун» матиме опцію викупу центрбека за неназвану суму. Контракт Коллахуазо з «Кудрівкою» розрахований до літа 2028 року.

Еквадорець перебрався до України посеред минулого сезону. До кінця кампанії він встиг зіграти 10 матчів. У новому сезоні Коллахуазо на поле не виходив.

«Аль-Таавун» у кампанії 2025/26 посів шосте місце в аравійській Про-Лізі. У новому розіграші команда стартувала з двох нічиїх і поразки в трьох турах. Незабаром новий колектив Коллахуазо стартуватиме в груповому етапі Ліги чемпіонів Азії 2.

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.