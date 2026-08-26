Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Середняк Прем'єр-ліги відпустив легіонера в чемпіонат Саудівської Аравії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Середняк Прем'єр-ліги відпустив легіонера в чемпіонат Саудівської Аравії
Джаїр Коллахуазо переїхав на Близький Схід
фото: ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»

Скромний вітчизняний колектив оформив гучний трансфер

Оборонець української «Кудрівки» Джаїр Коллахуазо перейшов в аравійський «Аль-Таавун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони домовилися про оренду латиноамериканця на рік. «Аль-Таавун» матиме опцію викупу центрбека за неназвану суму. Контракт Коллахуазо з «Кудрівкою» розрахований до літа 2028 року.

Еквадорець перебрався до України посеред минулого сезону. До кінця кампанії він встиг зіграти 10 матчів. У новому сезоні Коллахуазо на поле не виходив.

«Аль-Таавун» у кампанії 2025/26 посів шосте місце в аравійській Про-Лізі. У новому розіграші команда стартувала з двох нічиїх і поразки в трьох турах. Незабаром новий колектив Коллахуазо стартуватиме в груповому етапі Ліги чемпіонів Азії 2.

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Читайте також:

Теги: УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протистояння грандів залишається принциповим і на юнацькому рівні
«Шахтар» і «Динамо» влаштували грандіозну бійку в Національній лізі юнаків
Сьогодні, 14:45
Алан Маттурро перебрався в УПЛ
«Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії
Сьогодні, 13:30
Ерік Рамірес так і не зміг закріпитися в лавах «біло-синіх»
«Динамо» попрощалося з черговим провальним легіонером
Сьогодні, 13:13
Габріельь Карвалью узяв участь в спарингу «гірників»
Новачок «Шахтаря» розкрив мотиви переходу до лав чемпіона України
24 серпня, 16:59
Бондаренко провів у складі донецького клубу 169 матчів, забив 34 мʼячі та віддав 29 гольових передач
Бондаренко на правах оренди перейшов із «Шахтаря» до найсильнішої команди Азії
21 серпня, 22:20
Габріель Карвалью є вихованцем академії бразильського «Інтернасьйонала» (Порту-Алегрі)
«Шахтар» підсилився гравцем молодіжної збірної Бразилії
20 серпня, 16:34
«Харків» розпочав виступи у Кубку України під новою назвою
«Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги
23 серпня, 16:05
Стадіон «моряків» росіяни атакували на початку серпня
«Чорноморець» отримав вердикт щодо матчів в Одесі після ворожої атаки на стадіон
24 серпня, 13:58
Тренувальна база зазнала значних пошкоджень
Росіяни вдарили по базі «Чорноморця», де мали відбутися матчі Кубка України
22 серпня, 12:12

Новини

ПСЖ визначився з майбутнім володаря «Золотого м'яча» – джерело
ПСЖ визначився з майбутнім володаря «Золотого м'яча» – джерело
Середняк Прем'єр-ліги відпустив легіонера в чемпіонат Саудівської Аравії
Середняк Прем'єр-ліги відпустив легіонера в чемпіонат Саудівської Аравії
Претендент на титул MotoGP пропустить прийдешній етап сезону-2026
Претендент на титул MotoGP пропустить прийдешній етап сезону-2026
Баскетбол у серці Києва: як визначили чемпіонів України 3х3
Баскетбол у серці Києва: як визначили чемпіонів України 3х3
Претендент на премію Пушкаша: англійський нападник оформив гол-шедевр
Претендент на премію Пушкаша: англійський нападник оформив гол-шедевр
Футболіст збірної України попросив клуб виставити його на продаж – джерело
Футболіст збірної України попросив клуб виставити його на продаж – джерело

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
81K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
39K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу
38K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua