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Дворазова володарка «Золотого м'яча» виступатиме в чемпіонаті Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Дворазова володарка «Золотого м'яча» виступатиме в чемпіонаті Англії
Алексія Путельяс вирішила продовжити кар'єру в Жіночій суперлізі
фото: EFE

Легенда іспанського футболу переїхала на Туманний Альбіон

Англійський «Лондон Сіті» оголосив про перехід півзахисниці іспанської «Барселони» Алексії Путельяс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанка підписала з «Лайонессес» контракт на три роки. У новій команді вона виступатиме під 11-м номером. «Лондон Сіті» стане четвертим колективом в біографії Путельяс після «Барси», «Леванте» та «Еспаньйола» на батьківщині.

«Я в захваті від цього нового етапу. Амбіції клубу та його відданість розвитку як незалежного жіночого клубу глибоко резонують зі мною. Я хочу боротися за титули та працювати над розвитком жіночого футболу в Англії та світі», – відреагувала на перехід півзахисниця.

Дворазова володарка «Золотого м'яча» виграла 10 чемпіонських титулів Іспанії. Також вона чотири рази тріумфувала в жіночій Лізі чемпіонів. У лавах національної команди Путельяс виграла Чемпіонат світу 2023.

До слова, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона

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