Історична перемога Трубіна: спортивний директор «Шахтаря» емоційно відреагував на останній гол у Лізі чемпіонів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Історична перемога Трубіна: спортивний директор «Шахтаря» емоційно відреагував на останній гол у Лізі чемпіонів
колаж: glavcom.ua

Одразу після поєдинку Анатолій Трубін присвятив цей історичний момент Батьківщині

Неймовірна розв'язка восьмого туру Ліги чемпіонів сезону 2025/26 назавжди увійде в історію українського та європейського футболу. 28 січня 2026 року український голкіпер лісабонської «Бенфіки» Анатолій Трубін на останніх секундах матчу забив вирішальний гол у ворота мадридського «Реала», вивівши свою команду до плейоф. Коментатори матчу не стримували емоцій, а колишній капітан і спортивний директор «Шахтаря» Даріо Срна відреагував на успіх Трубіна не стримуючи емоцій та слів, пише «Главком».

Український голкіпер лісабонської «Бенфіки» Анатолій Трубін став головним героєм заключного туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26. На 90+8-й хвилині, під час останнього штрафного удару, 24-річний Анатолій Трубін пішов у майданчик суперника.

Ця подія на стадіоні «Ештадіу да Луш» дозволила португальському клубу здобути перемогу з рахунком 4:2 та гарантувати собі місце в наступній стадії турніру. Для 24-річного українського воротаря цей забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.

Цей забитий м'яч став справді золотим. Завдяки результату 4:2 «Бенфіка» набрала 9 очок, отримала різницю м'ячів -2 (10:12) та посіла 24-те місце — останню прохідну сходинку до 1/16 фіналу.

Португальці лише на один пункт у різниці голів випередили французький «Марсель» (різниця -3), який у підсумку драматично покинув турнір.

Як відомо, одразу після поєдинку Анатолій Трубін присвятив цей історичний момент Батьківщині.

Нагадаємо, для 24-річного українського воротаря забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.

Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.

 

