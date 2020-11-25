Ліга чемпіонів: Дубль Голлана, безнадійна поразка російського «Зеніта» і решта матчів вівторка (відео)

Норвезький діамант Ерлінґ Голлан забив свій п'ятий і шостий голи у поточному турнірі і зміцнив лідерство серед бомбардирів

Свої групи очолили дортмундська «Боруссія» і «Манчестер Юнайтед»

У вівторок, 24 листопада, відбулося перших вісім матчів четвертого туру Ліги чемпіонів.

«Главком» уже розповідав, що розгромної поразки від «Барселони» зазнало київське «Динамо». Каталонці разом із «Ювентусом» вийшли з групи достроково. Так само за два тури до фінішу групового турніру місце в 1/8 фіналу забезпечили собі представники іншого квартету – іспанська «Севілья» та англійський «Челсі», котрі виграли свої матчі на заключних секундах.

Ще в двох групах де-юре не вийшла в плей-оф жодна команда. Інша річ, що дортмундська «Боруссія» і «Манчестер Юнайтед», здобувши розгромні перемоги і очоливши свої групи, приблизилися до мети найближче. Також реальними шанси на 1/8 фіналу після домашньої перемоги над російським «Зенітом» є в італійського «Лаціо». Взагалі, росіяни з одним набраним очком у чотирьох матчах виглядають наразі безнадійними аутсайдерами. Хоча шанси на потрапляння в Лігу Європи ще зберігають.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – «Брюґґе» (Бельгія) – 3:0

Голи: 1:0 – Еллінґ Голлан (18). 2:0 – Джейдон Санчо (45). 3:0 – Ерлінґ Голлан (60)

«Лаціо» (Рим, Італія) – «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – 3:1

Голи: 1:0 – Чіро Іммобіле (3). 2:0 – Марко Пароло (22). 2:1 – Артем Дзюба (25). 3:1 – Чіро Іммобіле (55)

Становище команд у групі F: «Боруссія» Д – 9, «Лаціо» - 8, «Брюґґе» - 4, «Зеніт» - 1

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – 4:1

Голи: 1:0 – Бруну Фернандеш (7). 2:0 – Бруну Фернандеш (19). 3:0 – Маркус Рашфорд (35, з пенальті). 3:1 – Деніз Тюрюч (75). 4:1 – Деніел Джеймс (90+2)

«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – «Ляйпціґ» (Німеччина) – 1:0

Гол: 1:0 – Неймар (11, з пенальті)

Становище команд у групі Н: «Манчестер Юнайтед» - 9, «ПСЖ» - 6, «Ляйпціґ» - 6, «Істамбул Башакшехір» - 3

Сьогодні, 25 листопада, в Лізі чемпіонів відбудуться матчі четвертого туру в решті чотирьох груп.