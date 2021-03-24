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    Названо найкращого молодого футболіста світу

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    У каталонців з таким юнаком добрі перспективи - Названо найкращого молодого футболіста світу
    У каталонців з таким юнаком добрі перспективи
    фото з відкритих джерел

    Поза конкуренцією юний талант з «Барселони», гравець збірної Іспанії Ансуї Фаті

    Впливове видання Goal склало список найбільш перспективних молодих гравців світового футболу, які народилися не пізніше 1 січня 2002 року. Перше місце в списку дісталося півзахиснику «Барселони» і збірної Іспанії Ансуї Фаті.

    Цьому гравцеві усього 18 років. Українським любителям футболу він міг запам’ятатися грою в матчі Іспанія – Україна, де Фаті став, мабуть, найкращим у зустрічі.

    До десятки найкращих також увійшов Педрі, котрий також представляє «Барселону». А найбільше молодих талантів грає в Німеччині. Троє – в дортмундській «Боруссії», по одному в «Баварії» та «Байєрі».

    Топ-10 найкращих молодих футболістів світу

    1. Ансуї Фаті (Іспанія, «Барселона»)

    2. Едуардо Камавінга (Франція, «Ренн»)

    3. Джованні Рейну (США, «Боруссія» Д)

    4. Педрі (Іспанія, «Барселона»)

    5. Джуд Беллінгем (Англія, «Боруссія» Д)

    6. Флоріан Вірц (Німеччина, «Байєр»)

    7. Райан Гравенберх (Нідерланди, «Аякс»)

    8. Джамал Мусіала (Німеччина, «Баварія»)

    9. Мохаммед Іхаттарен (Нідерланди, ПСВ)

    10. Рейнієр (Бразилія, «Реал», виступає за дортмундську Боруссію на правах оренди).

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    Теги: Анссумане Фаті Джамал Мусіала Педрі
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