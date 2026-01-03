Головна Спорт Новини
Ізраїльтянин Соломон, який грав за «Шахтар», виступатиме за італійський клуб

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
За останні чотири роки гравець змінив чотири клуби
фото: офіційний сайт ФК «Фіорентина»

Контракт з «Фіорентиною» розрахований на тривалий проміжок часу

Ізраїльський вінгер Манор Соломон, відомий українським вболівальникам за виступами у складі донецького «Шахтаря», офіційно приєднався до італійської «Фіорентини». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.  

Про перехід 26-річного футболіста на правах оренди повідомила прес-служба «фіалок». Угода з лондонським «Тоттенгемом», якому належать права на гравця, розрахована до кінця поточного сезону і передбачає право викупу для італійського клубу.

Цей трансфер став результатом дострокового припинення оренди Соломона у складі іспанського «Вільярреала», куди він перейшов на початку сезону 2025/26, але так і не зміг закріпитися. Попри невдалий досвід в Іспанії, «Фіорентина» розглядає ізраїльтянина як довгострокову перспективу: раніше повідомлялося, що гравець уже узгодив умови особистого контракту з флорентійцями терміном на 4,5 роки на випадок повноцінного викупу. Наразі ринкова вартість Соломона оцінюється в межах 9-14 мільйонів євро, а його чинний контракт із «Тоттенгемом» діє до літа 2028 року. 

Досвід Манора Соломона включає 30 матчів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, а також 48 поєдинків за національну збірну Ізраїлю. Манор Соломон в УПЛ виступав за «Шахтар» у період 2019-2022 років, зігравши 59 матчів (28 з яких були в старті). Він забив 8 голів та віддав 7 гольових передач. Минулий сезон він провів у оренді в англійському «Лідсі», продемонструвавши гарну результативність – 10 голів та 13 асистів у 41 матчі. 

Нагадаємо, що форвард «Шахтаря» відзначився дебютним голом в основному турнірі КАН. Нападник донецького «Шахтаря» Лассіна Траоре став головним героєм матчу заключного туру групового етапу Кубка африканських націй, допомігши збірній Буркіна-Фасо пробитися до 1/8 фіналу. У вирішальному протистоянні із Суданом форвард відкрив рахунок уже на 16-й хвилині: після точної передачі Стефана-Азіза Кі Траоре ефектним ударом головою спрямував м'яч під ліву стійку. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Манор Соломон

