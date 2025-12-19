Стало відоме підсумкове місце «Шахтаря» в етапі ліги Ліги конференцій

Донецький клуб став єдиною командою з українським слідом, яка продовжить боротьбу під час «євровесни»

Завершилися матчі всіх шести ігрових днів попереднього етапу Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Боротьба за плейоф йшла між двадцятьма шістьма командами, частина з яких боролася за виживання, а всі інші намагалися потрапити до вісімки найсильніших, щоб пропустити перший раунд плейоф.

Для майже всіх команд з українськими представниками, на жаль, сьогоднішній день став останнім у цьогорічному розіграші турніру. Хоча «Динамо» і перемогло «Ноа» з рахунком 2:0, що дозволило піднятися на 26-те місце, йому забракло одного очка для продовження боротьби далі. Така ж доля спіткала і братиславський «Слован» з Данилом Ігнатенком, який переміг шведський «Геккен» та з шістьма очками став 29-м. Ще більш прикро вилетіла з турніру румунська «Університатя» з Олександром Романчуком та Павлом Ісенком: вона була попереду з рахунком 0:2 за тридцять хвилин до кінця, але пропустила два голи на аномально пізніх хвилинах компенсованого часу – восьмій та чотирнадцятій – від афінського «АЕК». Внаслідок поразки 3:2 вона стала першою непрохідною, поступившись за забитими м'ячами чеській «Сигмі», у якої їх було сім.

Винятком став донецький «Шахтар», який ще до матчу забезпечив собі потрапляння щонайменше до 1/16 фіналу. Нічиєї гірникам було вдосталь для гарантії місця у топ-8 першого етапу, і якраз такого результату вдалося досягти з хорватською «Рієкою» в безгольовому матчі (0:0). Щоправда, донецька команда втратила кілька позицій у порівнянні з минулим тижнем і завершила етап ліги шостою. Це означає, що в 1/8 фіналу підопічні Арди Турана зустрінуться з однією з чотирьох таких команд: «Лех» (№11), «Самсунспор» (№12), «КуПС» (№21), «Шкендія» (№22). У разі перемоги в двоматчевій серії, яка відбудеться 12 та 19 березня, у чвертьфіналі серед найбільш небезпечних варіантів можлива боротьба з «АЕК» (№3) або «Спартою Прагою» (№4).

Переможцем першого етапу став французький «Страсбург», який був лідером за тиждень до кінця. Французи могли і не мати такого результату, адже після першого тайму «Брейдаблік» зрівняв з ними рахунок і опустив їх на друге місце, але в другі 45 хвилин вони забили двічі та перемогли ісландську команду з рахунком 3:1. Також втримався на верхівці польський «Ракув», який зберіг позицію в топ-3 завдяки мінімальній перемозі над «Омонією» (0:1). Найбільш неочікуваним став прорив чеської «Спарти Праги» на четвертий номер посіву в плейоф, а також зумів здивувати фінський «КуПС», який єдиний з групи переслідувачів топ-24 зумів потрапити до сітки на вибування.

1/16 фіналу Ліги конференцій розпочнеться 19 лютого, а жеребкування цієї стадії відбудеться 16 січня.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Шостий тур

«Динамо» – «Ноа» 2:0 (1:0)

Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50

«Шахтар» – «Рієка» 0:0 (0:0)

«AEK» – «Університатя» 3:2 (0:1)

Голи: Віда, 65, Кутеша, 90+8, 90+14 – Баярам, 30, Чікелдеу, 59

«Слован» – «Геккен» 1:0 (0:0)

Голи: Блекман, 85

«АЕК Ларнака» – «Шкендія» 1:0 (0:0)

Голи: Ангєльскі, 83

«АЗ Алкмар» – «Ягеллонія» 0:0 (0:0)

«Зріньськи» – «Рапід Відень» 1:1 (0:1)

Голи: Цветкович, 90+3 – Шауб, 11

«Кристал Пелес» – «КуПС» 2:2 (1:0)

Голи: Уче, 5, Девенні, 76 – Пажишек, 50, Сіссе, 53

«Легія» – «Лінкольн Ред Імпс» 4:1 (1:0)

Голи: Чолак, 21, Капустка, 62, Райович, 70, Бічахчян, 83 – Де Барр, 89

«Лозанна» – «Фіорентина» 1:0 (0:0)

Голи: Сігуа, 58

«Майнц» – «Самсунспор» 2:0 (1:0)

Голи: Відмер, 44, Амірі, 48

«Омонія» – «Ракув» 0:1 (0:0)

Голи: Репка, 49

«Райо Вальєкано» – «Дріта» 3:0 (1:0)

Голи: Лежен, 33, Гумбау, 66, Пача, 83

«Сигма» – «Лех» 1:2 (0:2)

Голи: Крал, 84 – Ісхак, 35, 45

«Спарта Прага» – «Абердін» 3:0 (2:0)

Голи: Меркадо, 16, Гараслін, 29, Куол, 66

«Страсбург» – «Брейдаблік» 3:1 (1:1)

Голи: Нанасі, 11, Годо, 80, Енкісо, 90+4 – Гуннлаугссон, 31

«Цельє» – «Шелбурн» 0:0 (0:0)

«Шемрок» – «Хамрун» 3:1 (2:1)

Голи: Берк, 14, Грант, 45+4, Макговерн, 90+3 – Коффі, 20

Нагадаємо, що минулого тижня силами «Шахтаря», який здолав мальтійський «Хамрун» (2:0), вболівальники отримали єдину перемогу на тлі поразок «Динамо» від «Фіорентини» (1:2), «Університаті» з Олександром Романчуком і Павлом Ісенком від «Славії» (1:2) та Слована Данила Ігнатенка від «Шкендії» (0:2).