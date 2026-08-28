Легендарний гравець НБА щемливо привітав свою дружину з днем народження
Леброн у своєму привітання назвав Саванну «королевою»
Чотирьохразовий чемпіон НБА американець Леброн Джеймс привітав свою дружину Саванну з днем народження. Про це повідомляє «Главком».
Саванні Джеймс 27 серпня виповнилося 40 років.
«З днем народження, моя королева! Ми всі готові вітати тебе, особливо я! Ти заслуговуєш на всю ту любов і круту атмосферу, яку отримаєш сьогодні і взагалі завжди! Люблю тебе», – написав Леброн Джеймс.
Саванна і Леброн одружилися 14 вересня 2013 року. Разом вони виховують трьох дітей.
Нагадаємо, що легендарний американський баскетболіст Леброн Джеймс офіційно оголосив про перехід в «Філадельфію Севенті Сіксерс».
Сторони уклали дворічний контракт із зарплатою у 8 млн доларів. Перед сезоном-2027/28 Леброн може скористатися опцією гравця, щоб вийти на ринок вільних агентів.
У своєму 22-му регулярному сезоні в НБА Леброн Джеймс у середньому набирав у складі «Лейкерс» 20,9 очка, 6,1 підбирання та 7,2 передачі за матч, реалізовуючи 51,5% кидків з гри. У плейоф йому вдалося збільшити свої показники до 23,2 очок, 6,7 підбирань та 7,3 передач з 45,9% реалізації.
Джеймс володіє низкою рекордів НБА. Зокрема, він лідер за кількістю набраних очок у регулярних сезонах, плейоф, лідер за потрапляннями на Матч зірок і в символічні збірні сезону.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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