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Легендарний гравець НБА щемливо привітав свою дружину з днем народження

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Легендарний гравець НБА щемливо привітав свою дружину з днем народження
Саванна і Леброн одружилися 14 вересня 2013 року, вони виховують трьох дітей

Леброн у своєму привітання назвав Саванну «королевою»

Чотирьохразовий чемпіон НБА американець Леброн Джеймс привітав свою дружину Саванну з днем ​​народження. Про це повідомляє «Главком».

Саванні Джеймс 27 серпня виповнилося 40 років.

«З днем ​​народження, моя королева! Ми всі готові вітати тебе, особливо я! Ти заслуговуєш на всю ту любов і круту атмосферу, яку отримаєш сьогодні і взагалі завжди! Люблю тебе», – написав Леброн Джеймс.

Саванна і Леброн одружилися 14 вересня 2013 року. Разом вони виховують трьох дітей.

Нагадаємо, що легендарний американський баскетболіст Леброн Джеймс офіційно оголосив про перехід в «Філадельфію Севенті Сіксерс»

Сторони уклали дворічний контракт із зарплатою у 8 млн доларів. Перед сезоном-2027/28 Леброн може скористатися опцією гравця, щоб вийти на ринок вільних агентів.

У своєму 22-му регулярному сезоні в НБА Леброн Джеймс у середньому набирав у складі «Лейкерс» 20,9 очка, 6,1 підбирання та 7,2 передачі за матч, реалізовуючи 51,5% кидків з гри. У плейоф йому вдалося збільшити свої показники до 23,2 очок, 6,7 підбирань та 7,3 передач з 45,9% реалізації.

Джеймс володіє низкою рекордів НБА. Зокрема, він лідер за кількістю набраних очок у регулярних сезонах, плейоф, лідер за потрапляннями на Матч зірок і в символічні збірні сезону.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: Леброн Джеймс НБА баскетбол

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