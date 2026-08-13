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Ізраїльський клуб запропонував легенді НБА $100 тис. за три дні роботи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ізраїльський клуб запропонував легенді НБА $100 тис. за три дні роботи
Денніс Родман є п'ятиразовим переможцем НБА
фото: gq.com

Денніс Родман отримав цікаву пропозицію

Власник ізраїльського баскетбольного клубу «Хапоель» Офер Яннай запропонував п'ятиразовому переможцю НБА Деннісу Родману $100 тис. за проведення триденного тренувального семінару з боротьби за підбирання м'яча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fadeaway World.

Пропозиція Родману також включає авіаперельоти та проживання в люксовому готелі.

«Замість того, щоб говорити про підбирання, чому б не запросити людину, яка перетворила це на мистецтво? Для мене було б честю запросити вас до Тель-Авіва як мого особистого гостя та гостя «Хапоеля». Я можу пообіцяти вам одну річ: тут ви отримаєте багато любові – від мене, від нашого клубу і особливо тисяч пристрасних уболівальників «Хапоеля».

В останні роки Ізраїль пережив дуже тяжку війну. Зараз як ніколи чудовий час приїхати, принести радість, здобути досвід, насолодитися і бути з нами. Я був би дуже радий прийняти вас у Тель-Авіві», – заявив Яннай.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: НБА баскетбол

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