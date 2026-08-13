Ізраїльський клуб запропонував легенді НБА $100 тис. за три дні роботи

Денніс Родман отримав цікаву пропозицію

Власник ізраїльського баскетбольного клубу «Хапоель» Офер Яннай запропонував п'ятиразовому переможцю НБА Деннісу Родману $100 тис. за проведення триденного тренувального семінару з боротьби за підбирання м'яча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fadeaway World.

Пропозиція Родману також включає авіаперельоти та проживання в люксовому готелі.

«Замість того, щоб говорити про підбирання, чому б не запросити людину, яка перетворила це на мистецтво? Для мене було б честю запросити вас до Тель-Авіва як мого особистого гостя та гостя «Хапоеля». Я можу пообіцяти вам одну річ: тут ви отримаєте багато любові – від мене, від нашого клубу і особливо тисяч пристрасних уболівальників «Хапоеля».

В останні роки Ізраїль пережив дуже тяжку війну. Зараз як ніколи чудовий час приїхати, принести радість, здобути досвід, насолодитися і бути з нами. Я був би дуже радий прийняти вас у Тель-Авіві», – заявив Яннай.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.