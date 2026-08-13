Ізраїльський клуб запропонував легенді НБА $100 тис. за три дні роботи
Денніс Родман отримав цікаву пропозицію
Власник ізраїльського баскетбольного клубу «Хапоель» Офер Яннай запропонував п'ятиразовому переможцю НБА Деннісу Родману $100 тис. за проведення триденного тренувального семінару з боротьби за підбирання м'яча. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fadeaway World.
Пропозиція Родману також включає авіаперельоти та проживання в люксовому готелі.
«Замість того, щоб говорити про підбирання, чому б не запросити людину, яка перетворила це на мистецтво? Для мене було б честю запросити вас до Тель-Авіва як мого особистого гостя та гостя «Хапоеля». Я можу пообіцяти вам одну річ: тут ви отримаєте багато любові – від мене, від нашого клубу і особливо тисяч пристрасних уболівальників «Хапоеля».
В останні роки Ізраїль пережив дуже тяжку війну. Зараз як ніколи чудовий час приїхати, принести радість, здобути досвід, насолодитися і бути з нами. Я був би дуже радий прийняти вас у Тель-Авіві», – заявив Яннай.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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