Українські баскетболісти за кордоном: результативні матчі Кличка та Санона

Шльонськ Санона програв другий матч з двох у чемпіонаті Польщі

Іссуф Санон у чемпіонаті Польщі зіграв 25 хвилин, набрав 14 очок

Українські легіонери провели чергові матчі за свої баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр допоміг Будучності здобути перемогу над Цедевітою 88:71 в Адріатичній лізі. Ковляр зіграв 10 хвилин, набрав 4 очка (2/3 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 1 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Капітан чоловічої збірної України Артем Пустовий вийшов у старті Андорри і зіграв 8 хвилин, набравши 2 очка (1/2 двоочкові, 0/1 триочкові), зробивши 3 підбирання при 3 фолах та 3 втратах за 8 хвилин на майданчику. Його команда програла 64:96.

У чемпіонаті Румунії відбулась зустріч двох команд з українцями – Рапід Бухарест Олександра Липового обіграв в овертаймі Динамо Бухарест В'ячеслава Боброва з рахунком 86:84. Олександр Липовий за 19 хвилин набрав 5 очок (1/1 двоочкові, 1/3 триочкові, 0/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 1 блок-шот. В'ячеслав Бобров за 25 хвилин записав до активу 9 очок (3/5 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 7 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 втраті та 4 фолах.

Шльонськ програв другий матч з двох в чемпіонаті Польщі, поступившись Гурніку 83:85. Іссуф Санон зіграв 25 хвилин, набрав 14 очок (3/5 двоочкові, 2/8 триочкові, 2/3 штрафні), зробив 4 підбирання, 5 передач, 1 перехоплення при 2 фолах.

У Латвійсько-естонській лізі ВЕФ Рига обіграв ТалТех 98:72. Ростислав Новицький відіграв 12 хвилин, набрав 15 очок (3/4 двоочкові, 2/3 триочкові, 3/3 штрафні), зробив 3 підбирання, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 3 втратах та 5 фолах. Ілля Сидоров за 16 хвилин набрав 3 очка (1/5 двоочкові), зробив 2 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Пярну здолав Латвійський Університет 97:73. У переможців Ігор Сергєєв провів на майданчику 26 хвилин, набрав 5 очок (2/3 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 10 підбирань, зробив 1 передачу, 2 перехоплення, 2 блок-шота при 3 втратах та 4 фолах.

Бетсейф/Лієпая переграла Кейла КК 89:79. За Лієпаю Віталій Шиманський відіграв 29 хвилин, набрав 16 очок (5/7 двоочкові, 1/4 триочкові, 3/5 штрафні), зібрав 14 підбирань, зробив 1 передачу при 4 фолах та 4 втратах.

У молодіжному чемпіонаті Франції Монако U-21 програв Парижу 65:86. Найрезультативнішим в матчі став центровий Монако Максим Кличко, який за 31 хвилину набрав 21 очко (8/12 двоочкові, 5/9 штрафні), зібрав 6 підбирань, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот при 2 втратах.

В чемпіонаті Японії Осака поступилась Нагоя Долфінс 66:85. Центровий Володимир Герун зіграв за Осаку 20 хвилин, набрав 8 очок (3/4 двоочкові, 2/4 штрафні), зробив 7 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення, 3 блок-шота при 2 втратах та 4 фолах.

У другому дивізіоні чемпіонату Польщі Лодзь обіграв Котвіцу Колобжег 85:58. Олександр Антипов за 25 хвилин набрав 13 очок (3/6 двоочкові, 1/3 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 7 підбирань при 1 втраті та 2 фолах.

Зубри Білосток поступились Вроцлаву 75:87. Євген Балабан зіграв 21 хвилину, набрав 16 очок (3/4 двоочкові, 2/6 триочкові, 4/8 штрафні), зробив 4 підбирання, 1 передачу при 2 втратах та 4 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.