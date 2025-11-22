Головна Спорт Новини
«Якщо ми впадемо – ви наступні». Фанати «Карпат» звернулися до Європи

Фанати «Карпат» принесли на стадіон промовистий банер
У 13 турі УПЛ львівські «Карпати» вдома зустрілися з харківським «Металістом 1925»

Фанати «Карпат» вивісили банер зі зверненням до Європи. Про це повідомляє «Главком».

У 13 турі української Прем’єр-ліги львівські «Карпати» вдома зустрілися з харківським «Металістом 1925».

Фанати львівської команди вивісили банер зі зверненням до Європи. На ньому написано: «If we fall – you are next» («Якщо ми впадемо – ви наступні»).

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував три ключові пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією.

«Кожна критика мирної програми, над якою працює адміністрація, або неправильно розуміє цю програму, або спотворює якусь критичну реальність на місцях. Існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, то перемога вже близько. Мир не буде встановлений невдалими дипломатами чи політиками, які живуть у вигаданій країні. Його можуть встановити розумні люди, які живуть у реальному світі», – написав він.

До слова, путінський переговірник з українським корінням, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, відомий своїми заявами в дусі кремлівської риторики, виступив із черговою пропагандистською атакою – цього разу на підтримку мирного плану Дональда Трампа щодо України. Він звинуватив ЄС та Велику Британію у свідомому саботажі дипломатичних ініціатив, пише «Главком».

За словами Дмітрієва, нібито «план Трампа створено для того, щоб зберегти життя українців та уникнути втрати ще більшої кількості територій», однак багато хто цього «не розуміє» – через «пропаганду підпалювачів війни».

