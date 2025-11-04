Не ставав на коліно. Роналду вперше розповів, як зробив пропозицію Джорджині

Роналду: Я не надто романтична людина

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду розповів, як зробив пропозицію своїй коханій Джорджині Родрігес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю гравця журналісту Пірсу Моргану.

11 серпня Джорджина опублікувала в соцмережах фотографію із кільцем на пальці.

«Було близько першої години ночі. Мої дочки спали. Один із моїх друзів дав мені обручку, і коли я простягав її Джорджині, увійшли двоє дітей і сказали: «Тату, ти збираєшся дати мамі обручку і попросити її вийти за тебе заміж». Я сказав: «Це ідеальний момент, щоб сказати так». Це був той момент. Я знав, що одного разу зроблю це, але не планував саме тоді. Оскільки мої дочки так сказали, а друзі знімали – це було те, чого я хотів, і зробив пропозицію. Я не вставав на одне коліно, бо не був готовий, але це був чудовий момент. Все було просто – я не надто романтична людина. Ну, я романтичний, але не з тих, хто приносить квіти додому щотижня. Але я романтичний по-своєму. Це було красиво, і я знав, що вона – жінка мого життя, тому зробив це і сподіваюся, що зробив це правильно», – розповів Роналду.

Пара перебуває у відносинах з 2016 року та виховує двох спільних дітей. Також Джорджина є мачухою для трьох інших дітей Роналду.

