Не ставав на коліно. Роналду вперше розповів, як зробив пропозицію Джорджині

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пара перебуває у відносинах з 2016 року
фото: Instagram Джорджини Родрігес

Роналду: Я не надто романтична людина

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду розповів, як зробив пропозицію своїй коханій Джорджині Родрігес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю гравця журналісту Пірсу Моргану.

11 серпня Джорджина опублікувала в соцмережах фотографію із кільцем на пальці.

«Було близько першої години ночі. Мої дочки спали. Один із моїх друзів дав мені обручку, і коли я простягав її Джорджині, увійшли двоє дітей і сказали: «Тату, ти збираєшся дати мамі обручку і попросити її вийти за тебе заміж». Я сказав: «Це ідеальний момент, щоб сказати так». Це був той момент. Я знав, що одного разу зроблю це, але не планував саме тоді. Оскільки мої дочки так сказали, а друзі знімали – це було те, чого я хотів, і зробив пропозицію. Я не вставав на одне коліно, бо не був готовий, але це був чудовий момент. Все було просто – я не надто романтична людина. Ну, я романтичний, але не з тих, хто приносить квіти додому щотижня. Але я романтичний по-своєму. Це було красиво, і я знав, що вона – жінка мого життя, тому зробив це і сподіваюся, що зробив це правильно», – розповів Роналду.

Пара перебуває у відносинах з 2016 року та виховує двох спільних дітей. Також Джорджина є мачухою для трьох інших дітей Роналду. 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

Коментарі — 0

