Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа
фото: АР

Дмітрієв описує політичні та медійні кола у Великій Британії та ЄС, які, за його словами, «ненавидять мир»

Путінський переговірник з українським корінням, глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, відомий своїми заявами в дусі кремлівської риторики, виступив із черговою пропагандистською атакою – цього разу на підтримку мирного плану Дональда Трампа щодо України. Він звинуватив ЄС та Велику Британію у свідомому саботажі дипломатичних ініціатив, пише «Главком».

За словами Дмітрієва, нібито «план Трампа створено для того, щоб зберегти життя українців та уникнути втрати ще більшої кількості територій», однак багато хто цього «не розуміє» – через «пропаганду підпалювачів війни».

Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа фото 1

Цим терміном (англ. warmongers) Дмітрієв описує політичні та медійні кола у Великій Британії та ЄС, які, за його словами, «ненавидять мир» і «влаштовують жорсткі кампанії проти плану Трампа», користуючись підтримкою провоєнного лобі.

«Стежте за тими, хто критикує мирний план – і за тим, як вони наживаються на війні. Дехто з них, можливо, просто мріє про золотий унітаз», – заявив Дмітрієв.

Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа фото 2

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Також президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. 

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Велика Британія Європейський Союз переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Трампа і Сі відбудеться в південнокорейському місті Пусан
Білий дім повідомив, коли Трамп зустрінеться з Сі Цзіньпіном
23 жовтня, 21:26
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін Дональд Трамп та Сі Цзіньпін планують зустрітись
Що стане головною темою на зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна: подробиці NYT
28 жовтня, 12:47
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
Politico: Глава ЦРУ таємно відвідав Брюссель
1 листопада, 03:01
Трамп про захист Тайваню: Сі Цзіньпін знає, якою буде відповідь США
Трамп про захист Тайваню: Сі Цзіньпін знає, якою буде відповідь США
3 листопада, 04:32
За словами міністерки, Україна нібито у різних формах виступає проти інтеграції Грузії в ЄС
Глава грузинського МЗС звинуватила Україну в перешкоджанні вступу до ЄС
6 листопада, 12:36
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
У Демократичній партії США стався розкол через бюджетну угоду з республіканцями
11 листопада, 05:20
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
Bloomberg: Зеленський хоче використати тиск США на РФ, щоб відновити переговори
19 листопада, 00:10
Аміхай Шиклі звернувся до євреїв
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
6 листопада, 18:55
Трамп зробив заяву про Донбас
Трамп вважає, що Україна незабаром втратить Донбас
Вчора, 19:03

Політика

Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Експрезидента Бразилії затримала поліція: що відомо
Лукашенко помилував 31 українця
Лукашенко помилував 31 українця
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Мирний план не повинен карати жертву – президент Чехії
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віддана соратниця Трампа, яка стала його опоненткою, йде з Конгресу після гучного конфлікту
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією
Віцепрезидент США опублікував пункти, які мають бути у мирній угоді між Україною та Росією

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua