Збірна України втратила важливого гравця перед грою з Францією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Довбик не допоможе збірній України у Парижі

Cиньо-жовті 13 листопада зустрінуться з Францією

Нападник збірної України та «Роми» Артем Довбик через ушкодження, якого він зазнав у грі 11-го туру італійської Серії А проти «Удінезе», не допоможе національній команді в листопадових матчах відбору чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Cиньо-жовті 13 листопада зустрінуться з Францією (Париж, 21:45 за Києвом), а 16 листопада зіграють проти Ісландії (Варшава, 19:00 за Києвом).

Склад збірної України

Воротарі: Євгеній Волинець («Полісся» Житомир), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – «Динамо» Київ), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападники: Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Резервний список: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок (усі – «Динамо» Київ), Максим Таловєров («Сток Сіті» Сток-он-Тренд, Англія), Артем Бондаренко («Шахтар» Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва – «Полісся» Житомир).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

