Канада додатково виділить понад $100 млн на безпеку матчів Чемпіонату світу

Канади виділить додатково 145 млн канадських доларів (приблизно $106 млн) на забезпечення безпеки ігор Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Globe and Mail.

Кошти будуть переведені до бюджетів Ванкувера та Торонто, які приймуть 13 ігор чемпіонату.

Загальні витрати Канади на безпеку, які включають кошти федеральних, регіональних та міських бюджетів, перевищать 1 млрд канадських доларів ($730 млн).

Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)