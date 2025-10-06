Головна Спорт Новини
Ястремська знялася з гри першого кола турніру WTA 1000 в Ухані

Ястремська знялася з гри першого кола турніру WTA 1000 в Ухані
Ястремська через травму не змогла продовжити боротьбу
фото: Reuters

На початку третього сету українка попросила медичний таймаут через біль у шиї

Українська тенісистка Даяна Ястремська не дограла матч першого кола турніру WTA 1000 у китайському Ухані проти німкені Лаури Зігемунд. Про це інформує «Главком».

Ястремська була однією з двох українок, які розпочали виступи на змаганнях – разом із Мартою Костюк.

Її суперницею стала 53-тя ракетка світу Лаура Зігемунд.

У першому сеті німкеня виграла два вирішальні гейми за рахунку 5:5 і повела у матчі. Проте Ястремська зуміла відігратися, взявши другу партію – 6:4. На початку третього сету, за рахунку 1:2, українка попросила медичний таймаут через біль у шиї. Після короткої паузи вона продовжила гру, але після двох програних геймів була змушена відмовитися від подальшої участі в матчі.

WTA 1000. Ухань, перше коло

Даяна Ястремська (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) – 5:7, 6:4, 1:4 – відмова.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: Даяна Ястремська теніс

