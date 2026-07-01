«Є декілька видатних майстрів». Чепурний назвав головних конкурентів в опорних стрибках

Назар Чепурний: У одного з них є стрибок у 3.5 оберти, це взагалі фантастика

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, хто виконує найскладніші стрибки і чи готовий він виконувати стрибки з найвищою складністю 5.6.

«Є декілька видатних майстрів. Два британці – Джек Джерман і Гарі Гепворт. Скажімо, у одного з них є стрибок у 3.5 оберти. Це взагалі фантастика. Чинний чемпіон світу у цьому виді філіппінець Карлос Юло також має у своєму арсеналі унікальні стрибки. Є ще іранець Махді Олфаті, вірменин Артур Давтян. Одним словом, конкуренція у стрибках шалена. При цьому не забуваймо і про китайців та японців, які завжди привозять на чемпіонати світу і Олімпіади сильних гімнастів.

Як йде робота над стрибком з складністю 5.6, яку у світі здатні зробити лише кілька людей? Потихеньку. Аби виконувати такі складні стрибки потрібні чималі зусилля, потрібно багато працювати. Розраховую, що на чемпіонаті Європи (відбудеться у серпні цього року в Загребі – «Главком») вже зможу виконати подібний стрибок.

Щодо нових елементів у стрибках, то в опорних стрибках наразі можна вдосконалювати вже відомі елементи… А вигадати щось принципово нове? Як на мене, це фантастика. В опорному стрибку немає де «розгулятися», можливість створити щось нове не така, як на інших снарядах, де вибір елементів значно ширший», – розповів Чепурний.

Нагадаємо, Назар Чепурний – найкращий спортсмен лютого 2026 року за версією НОК України. Цю нагороду він отримав, за перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Найкращим тренером місяця став Геннадій Сартинський – особистий тренер Чепурного.

Також Назар Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу 2026 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Українець взяв участь у 3 з 5 етапів Кубка світу сезону 2026 – на кожному з них Назар виборював медалі.

золото у Котбусі

золото у Баку

бронзу у Досі

Зазначимо, що це друга поспіль перемога гімнаста в підсумкових заліках: минулого року він став кращим на паралельних брусах, а цьогоріч – в опорному стрибку.