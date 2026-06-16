Український гімнаст Чепурний повідомив про амбітні плани на головні старти сезону

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики відбудеться у жовтні в Гонконзі

Український гімнаст Назар Чепурний в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про завдання, які ставить перед собою на цьогорічні чемпіонати Європи і світу.

«Головні старти цього року для мене – чемпіонати Європи і світу. На обох турнірах ставлю перед собою найвищі завдання – зійти на п’єдестал. А в ідеалі – перемогти у своєму пріоритетному виді – опорному стрибку. Конкуренти у мене серйозні, але буду готуватися і боротися, тому побачимо, що вийде», – розповів Чепурний.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2026 року відбудеться у Загребі (Хорватія) на арені Arena Zagreb 19–23 серпня . Вперше в історії турніру буде запроваджено призовий фонд, який становить 150 000 євро.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2026 року пройде з 17 по 25 жовтня у місті Гонконг.

Нагадаємо, Назар Чепурний – найкращий спортсмен лютого 2026 року за версією НОК України. Цю нагороду він отримав, за перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Найкращим тренером місяця став Геннадій Сартинський – особистий тренер Чепурного.

Також Назар Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу 2026 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Українець взяв участь у 3 з 5 етапів Кубка світу сезону 2026 – на кожному з них Назар виборював медалі.

золото у Котбусі

золото у Баку

бронзу у Досі

Зазначимо, що це друга поспіль перемога гімнаста в підсумкових заліках: минулого року він став кращим на паралельних брусах, а цьогоріч – в опорному стрибку.