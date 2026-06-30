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European Gymnastics відклала затвердження рішення щодо присутності прапору Росії на турнірах

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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European Gymnastics відклала затвердження рішення щодо присутності прапору Росії на турнірах
24 травня виконком European Gymnastics зняв санкції з росіян та білорусів

Генеральна асамблея European Gymnastics мала пройти 29 червня

Європейська гімнастика (European Gymnastics) перенесла позачергову генасамблею, на якій мало відбутися обговорення питання щодо затвердження рішення про використання російських національних символів на змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську федерацію гімнастики.

Генеральна асамблея мала відбутися European Gymnastics 29 червня.

Раніше стало відомо, що 11 національних федерацій направили листа до European Gymnastics з проханням заборонити російський прапор та гімн на змаганнях у Європі.

24 травня виконком European Gymnastics зняв санкції з росіян та білорусів. За шість днів до цього виконком Міжнародної федерації гімнастики зняв обмеження з російських спортсменів та допустив їх до своїх турнірів із прапором та гімном.

Нагадаємо, український гімнаст Назар Чепурний в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів про завдання, які ставить перед собою на цьогорічні чемпіонати Європи і світу.

«Головні старти цього року для мене – чемпіонати Європи і світу. На обох турнірах ставлю перед собою найвищі завдання – зійти на п’єдестал. А в ідеалі – перемогти у своєму пріоритетному виді – опорному стрибку. Конкуренти у мене серйозні, але буду готуватися і боротися, тому побачимо, що вийде», – розповів Чепурний.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики 2026 року відбудеться у Загребі (Хорватія) на арені Arena Zagreb 19–23 серпня . Вперше в історії турніру буде запроваджено призовий фонд, який становить 150 тисяч євро.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2026 року пройде у Нідерландах.

Теги: художня гімнастика спортивна гімнастика

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