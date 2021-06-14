Зінченко встановив рекорд на чемпіонаті Європи



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Футболіст збірної України вісім разів відібрав м'яч і жодного разу не дав себе обіграти

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко встановив рекорд Євро-2020 за кількістю успішних відборів. У матчі з Нідерландами український півзахисник зробив вісім успішних відборів м'яча. За інформацією статистичного порталу Squawka, Олександр Зінченко зробив найбільшу кількість успішних відборів серед гравців усіх команд, які вже зіграли на чемпіонаті Європи. [IMAGE_DESCRIPTIONОлександр Зінченко провів матч з Нідерландами на високому рівні

Twitter ресурсу також зазначає, що гравець ні разу не пропустив футболіста команди-суперника, коли той намагався обвести Зінченко.

Нагадаємо, що свій перший матч на чемпіонаті Європа-2020 Україна поступилася Нідерландам з рахунком 2:3.