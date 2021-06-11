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    Євро-2020. Прогноз на матч Туреччина – Італія

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    Італія готова до прийому матчів Євро-2020 - Євро-2020. Прогноз на матч Туреччина – Італія
    Італія готова до прийому матчів Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Матчем на Олімпійському стадіоні в Римі відриється чемпіонат Європи

    Честь відкрити чемпіонат Європи випала збірним Туреччини та Італії. Матч пройде на Олімпійському стадіоні в Римі. Цікаво, що номінальними господарями в ньому будуть потомки яничар. Парадокс пояснюється вимогою жеребкування, бо будь-яка збірна може бути приймаючою стороною лише двічі.

    Календар Євро-2020 і розклад трансляцій

    Відповідно розподіляються й квитки. На матч допустять 30 тисяч уболівальників і принаймні між ними буде паритет. Унічию 1:1 завершилися й два останні очні матчі між цими суперниками. Примітно, що Туреччина та Італія відкривали Євро-2000 . Італійці перемогли 2:1 і згодом дійшли до фіналу. Висока ймовірність повторення результату 21-річної давнини зберігається й зараз. Італійці стабільніші, більш досвідчені, провели восьмиматчеву переможну серію і знають на стадіоні кожен клаптик поля.

    Де дивитися відкриття чемпіонату Європи з футболу

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Прогноз на матч Туреччина – Італія