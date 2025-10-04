Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у півфіналі поступилася Іспанії

Збірна України завершила виступ на Євро-2025 (U-19), третьому турнірі поспіль у ранзі півфіналіста

Cьогодні, 3 жовтня, у Кишиневі юнацька збірна України з футзалу провела півфінальний поєдинок Євро-2025 (U-19) проти Іспанії. Про це інформує «Главком».

У груповому раунді підопічні Ігоря Москвичова спочатку переграли Молдову (7:0), у другому турі поступилися Португалії (0:4), у третьому здолали Італію (2:0). В результаті наша команда посіла друге місце в групі А і пробилася до півфіналу, де її суперником стала команда Іспанії.

В першому таймі синьо-жовті дуже швидко опинилися у становищі команди, що має відіграватися. Вже на 3-й хвилині Педро Альтаба відкрив рахунок. Однак підопічні Ігоря Москвичова перехопили ініціативу і до 14-ї хвилини не лише відновили рівновагу, а й вийшли вперед. Відзначилися Богдан Цап та Артем Климчук. Втім, іспанці швидко оговталися й за дві хвилини знову вели в рахунку завдяки голам Роджера Гарсії та Мігеля Лаоса – 3:2.

Після перерви наші суперники ще додали в активності, і це вилилося у два забиті м'ячі Пабло Гуті та Начо Олівареса. На 32-й хвилині Олександр Шпак повернув надію українським уболівальникам, але за дві хвилини Унай Іскьєрдо відновив різницю у три м'ячі – 6:3. Коли ж на 36-й хвилині Олександр Шпак зрізав м'яч у власні ворота, усе стало зрозуміло. Крапку ж у матчі поставив Педро Альтаба, який відповів люб'язністю Олександру Шпаку й оформив автогол.

Отже, поразка 4:7, і збірна України завершила виступ на Євро-2025 (U-19), третьому турнірі поспіль у ранзі півфіналіста.

Євро-2025 (U-19) із футзалу

Іспанія (U-19) – Україна (U-19) – 7:4 (3:2)

Голи: Альтаба (3), Гарсія (15), Лаос (16), Гуті (24), Оліварес (29), Іскьєрдо (34), Шпак (36, автогол) – Цап (9), Клімчук (14), Шпак (32). Альтаба (39, автогол).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».