Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2025 (U-19) з футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2025 (U-19) з футзалу
Україна продовжує боротьбу за золото чемпіонату Європи

Іспанія на шляху до 1/2 фіналу переграла Туреччину (3:0), Чехію (3:2) та Словенію (6:2)

Cьогодні, 3 жовтня, у Кишиневі юнацька збірна України з футзалу проведе півфінальний поєдинок Євро-2025 (U-19) проти Іспанії. Про це інформує «Главком».

Матч можна буде переглянути на Megogo за передплатами «Максимальна» та «Спорт». Початок зустрічі – о 18:00.

У груповому раунді підопічні Ігоря Москвичова спочатку переграли Молдову (7:0), у другому турі поступилися Португалії (0:4), у третьому здолали Італію (2:0). В результаті наша команда посіла друге місце в групі А і пробилася до півфіналу.

Після вирішального поєдинку групового етапу з італійцями наставник синьо-жовтих підбив його підсумки, повідомляє АФУ.

«Я дуже радий, що Україна знову у півфіналі, але нашою метою є фінал, тож ми маємо зробити ще один крок. Я пишаюся своєю командою, як і після матчу з Португалією. Попри поразку в тій грі, ми отримали позитивні емоції. 

Ми проаналізували попередні матчі Італії та виявили їхні сильні та слабкі сторони. Тому своєю тактикою ми намагалися створити їм якомога більше проблем, а також розробили план дій у захисті», – сказав Ігор Москвичов. 

Сьогодні збірній України U-19 у півфіналі протистоятиме команда Іспанії, яка на шляху до цієї стадії в групі В переграла Туреччину (3:0), Чехію (3:2) та Словенію (6:2). 

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжує боротьбу на Євро-2025 (U-19) із футзалу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна переграла Італію і вийшла до півфіналу
1 жовтня, 22:16
Початок зустрічі Україна – Італія о 20:30
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
1 жовтня, 14:19
Матч Україна – Португалія можна буде переглянути на Megogo
Україна – Португалія: де дивитися гру Євро-2025 (U-19) із футзалу
29 вересня, 13:17
Україна продовжує підготовку до Євро-2026
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
25 вересня, 10:16
Косенко: Хлопці засумували за грою у збірній
Тренер збірної України з футзалу прокоментував розгромну перемогу над Литвою
24 вересня, 15:59
Другий товариський поєдинок проти Литви збірна України з футзалу проведе завтра, 24 вересня
Збірна України з футзалу в товариській грі розгромила Литву
23 вересня, 22:12
Обидві зустрічі з Литвою Україна проведе у місті Йонава
Збірна України з футзалу проведе два товариські поєдинки проти Литви
23 вересня, 13:56
Іспанія U-19 – Україна U-19 – 3:1
Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією
20 вересня, 12:16
УЄФА назвала країни, в яких пройдуть футзальні Євро
Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд
16 вересня, 11:53

Новини

«Київ-Баскет» підсилився гравцем збірної України (U-20)
«Київ-Баскет» підсилився гравцем збірної України (U-20)
Гравець збірної України з баскетболу Ковляр дебютував за «Будучность»
Гравець збірної України з баскетболу Ковляр дебютував за «Будучность»
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Угорщиною і Хорватією
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Угорщиною і Хорватією
13-річна росіянка отримала дискваліфікацію за вживання допінгу
13-річна росіянка отримала дискваліфікацію за вживання допінгу
Україна – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2025 (U-19) з футзалу
Україна – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2025 (U-19) з футзалу
У Росії тренер з боротьби разом з сином вбив 18-річного сина своєї коханки
У Росії тренер з боротьби разом з сином вбив 18-річного сина своєї коханки

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua