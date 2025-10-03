Україна – Іспанія: де дивитися півфінал Євро-2025 (U-19) з футзалу

Іспанія на шляху до 1/2 фіналу переграла Туреччину (3:0), Чехію (3:2) та Словенію (6:2)

Cьогодні, 3 жовтня, у Кишиневі юнацька збірна України з футзалу проведе півфінальний поєдинок Євро-2025 (U-19) проти Іспанії. Про це інформує «Главком».

Матч можна буде переглянути на Megogo за передплатами «Максимальна» та «Спорт». Початок зустрічі – о 18:00.

У груповому раунді підопічні Ігоря Москвичова спочатку переграли Молдову (7:0), у другому турі поступилися Португалії (0:4), у третьому здолали Італію (2:0). В результаті наша команда посіла друге місце в групі А і пробилася до півфіналу.

Після вирішального поєдинку групового етапу з італійцями наставник синьо-жовтих підбив його підсумки, повідомляє АФУ.

«Я дуже радий, що Україна знову у півфіналі, але нашою метою є фінал, тож ми маємо зробити ще один крок. Я пишаюся своєю командою, як і після матчу з Португалією. Попри поразку в тій грі, ми отримали позитивні емоції.

Ми проаналізували попередні матчі Італії та виявили їхні сильні та слабкі сторони. Тому своєю тактикою ми намагалися створити їм якомога більше проблем, а також розробили план дій у захисті», – сказав Ігор Москвичов.

Сьогодні збірній України U-19 у півфіналі протистоятиме команда Іспанії, яка на шляху до цієї стадії в групі В переграла Туреччину (3:0), Чехію (3:2) та Словенію (6:2).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».