Гравчиня збірної України розкритикувала національну Асоціацію за ставлення до жіночого футзалу

Рубан: Асоціації футзалу глибоко начхати на жіночий футзал

Футзалістка збірної України Софія Рубан розкритикувала національну Асоціацію футзалу через недбале ставлення до жіночих змагань. Відповідне звернення вийшло на сторінках Рубан у соціальних мережах. Про це інформує «Главком».

У жіночому футзалі «синьо-жовті» є чинними віцечемпіонками Європи, вигравши «срібло» першості 2023 року. Також на континентальному рівні українки виборювали «бронзу» Євро-2022.

Команда востаннє проводила матчі у жовтні 2024 року, коли стартувала у відборі першого жіночого чемпіонату світу. Тоді з двома перемогами в трьох турах підопічні Олега Шайтанова зупинилися за крок від елітраунду – поступилися одним очком Франції.

За словами Рубан, жіноча збірна Україна стикається з організаційними складнощами – від браку персоналу в штабі команди до відсутності повноцінної підготовки у період між офіційними змаганнями.

«Це відео – як крик душі, бо жіночий футзал довели до межі. Багато дівчат уже зневірилися й не мають жодної надії, що найближчим часом щось може змінитися. Мені також дуже болить бачити всю цю бездіяльність. Третій рік поспіль у збірної немає лікаря. Уся робота з відновлення лежала на плечах однієї масажистки — Олени Цикаленко. І завжди наш тренерський штаб був мінімальний: головний тренер, другий тренер, який уособлює в собі тренера воротарок і адміністратора, і масажистка. Усього три людини», – зазначила футзалістка.

Рубан згадала осінній період 2024 року, коли збірна стартувала у відборі чемпіонату світу. Тоді, за словами футзалістки, головний тренер Шайтанов «залишив команду в найвідповідальніший момент», працювавши в штабі чоловічої збірної.

«Пів року без жодного спарингу й зборів. Команду збирають лише за десять днів до початку кваліфікаційного раунду, і на цьому сюрпризи не закінчилися. На зборах спершу не було нікого: тільки масажистка та [асистентка] Юлія Титова замість тренера. У цей час головний тренер та його помічник працювали в чоловічій збірній на чемпіонаті світу, і це виявилося важливіше. Підʼїхали вони за два чи три дні до кінця зборів. І мені до сих пір це не налазить на голову, бо тренер національної збірної не приїжджає на збори своєї команди, яку треба готувати до своїх змагань. І як після цього має почувати себе команда? Як виходити на майданчик? Виходить, до найважливіших змагань збірна готувалася всього десять днів, де половину часу була без тренера. Як результат, ми не вийшли до наступного раунду. Я не знімаю відповідальності з команди, але вважаю, що Асоціація футзалу України зробила все, аби збірна не кваліфікувалася далі. Я вдячна Олегу Миколайовичу за весь шлях. Але, на мою, думку, він припустився помилки, яка коштувала йому довіри дівчат, віри в нього як тренера. Бо він залишив свою команду в найвідповідальніший момент, коли вона його потребувала», – продовжила Рубан.

Футзалістка пояснює, що гравчині збірної самостійно зверталися до АФУ з метою організації підготовчих зборів. І додає, що наразі команда залишається без головного тренера – Олег Шайтанов нібито подав у відставку, про що наразі не було повідомлено офіційно.

«Навіщо щось робити й збирати команду, якщо наступний відбір аж у 2026 році? Це не влаштовувало гравчинь. У березні капітанка Юлія Форсюк організувала команду, і ми написали лист до Асоціації футзалу з проханням змінити ставлення до національної збірної та її підготовки. Команду зібрали. Хоча ми всі впевнені: якби не цей лист, ніхто б і далі нікого не збирав. До збірної приїхали керівники. Ми почули: «Ви непрофесіоналки, бо граєте в інших видах спорту. Вас не дивляться. Грошей немає. Після цих зборів Олег Миколайович [Шайтанов] подав у відставку. Хоча офіційної інформації з цього приводу немає, але з березня в національної команди немає головного тренера. У 2024 році на футзал виділили 9.7 млн грн, що майже на шість мільйонів більше, ніж у 2023-му. Але, схоже, ці гроші існують тільки для чоловіків. Навіть нову екіпіровку Adidas, яку нам видали на минулих зборах, забрали назад», – заявила Рубан.

За її словами, недбале ставлення проявляється не лише в організації роботи збірної, але й на рівні внутрішніх національних змагань, де одразу 16 клубів заявилися на старт попередньої жіночої першості у 2024 році.

«[У жіночому чемпіонаті України] все ідентично. Все тому, що асоціації глибоко начхати на жіночий футзал. Чемпіонат ніяк не висвітлюється: жодних новин та інформації, коли ігри, які команди грають. І як люди можуть дивитися жіночий футзал, якщо немає інформації? Де її знайти? А потім нам розповідають, що нас не дивляться. І Кубок України-2024/25 ніхто так і не провів. Є інформація, що його збираються проводити в цьому місяці. Це якесь ноу-гау асоціації: проводити минулорічні змагання перед стартом нового сезону. Який, я сподіваюся, буде, бо офіційної інформації немає ніде. Та й узагалі з травня триває пауза між чемпіонатами: ніяких турнірів, ніяких ігор, немає нічого. Майже пів року без ігор. А я нагадаю, що на розвиток футзалу виділили рекордну суму за весь час його існування. Я не розумію такого ставлення, чому так, хто так вирішив, і скільки це буде продовжуватися. Залишаються одні запитання без відповідей. Незважаючи на все це, я мрію побачити жіночий футзал сильним, яскравим, із сильним чемпіонатом і ще сильнішою збірною», – підсумовує Рубан

Після вильоту в кваліфікації чемпіонату світу наступними змаганнями жіночої збірної України стане кваліфікація Євро-2027. Суперниць у відборі «синьо-жовті» отримають на жеребкуванні 12 грудня 2025 року.

