Трубін очолив рейтинг найдорожчих голкіперів поза топлігами Європи

Воротар збірної України з футболу та «Бенфіки» Анатолій Трубін очолив рейтинг найдорожчих голкіперів, які виступають за межами топ-5 чемпіонатів Європи за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES Football Observatory). Про це інформує «Главком».

CIES Football Observatory опублікував рейтинг найдорожчих голкіперів серед тих, які грають поза топ-5 лігах Європи.

Перше місце посів 24-річний воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін. Його оцінили в 46,6 млн євро.

Інший український голкіпер, Дмитро Різник з «Шахтаря», поділив 8-10 позиції (10,1 млн євро).

Варто зазначити, що портал Transfermarkt оцінює вартість Анатолія Трубіна у 28 млн євро, а Дмитра Різника – 7 млн євро.

Найдорожчі воротарі, які виступають поза топ-5 лігами Європи за версією CIES

Анатолій Трубін («Бенфіка») – €46,6 млн; Роум Джейден Овусу-Одуро (АЗ Алкмар) – € 21,8 млн; Діогу Кошта («Порту») – €20,5 млн.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».