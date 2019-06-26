Євроігри-2019: четверо українських боксерів вийшли у півфінал



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Євген Барабанов близький найвищого досягнення у своїй кар'єрі AIBA

До Хижняка та Буценка долучилися Барабанов і Вихрист

Мінімум четверо українських боксерів ґарантували собі медалі Європейських ігор-2019. До Олександра Хижняка (до 75 кг) і Миколи Буценка (до 56 кг), які виграли свої чвертьфінальні бої раніше з інтервалом у 15 хвилин долучилися Євген Барабанов і Віктор Вихрист.

24-річний киянин Євген Барабанов (до 69 кг), котрий вигравав бронзу чемпіонату Європи-2017 у Харкові, сьогодні впевнено переміг білоруса Євгена Довгалявця. Перевагу українцеві віддали четверо суддів з п’яти.

У півфіналі Барабанов зустрінеться з 23-річним абхазцем Харитоном Аґрбою, який представляє РФ.

Продовжив свою переможну ходу й 27-річний чемпіон Європи-2017 Віктор Вихрист зі Світловодська на Кропивниччині, який представляє найважчу категорію понад 91 кг. У чвертьфіналі Віктор розгромив серба Владана Бабіча і тепер за місце в фіналі посперечається з хорватом Марко Мілуном.

Сьогодні ввечері свої чвертьфінальні бої проведуть ще два українських бійці — Юрій Шестак (до 60 кг) і Ярослав Харциз (до 64 кг).

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