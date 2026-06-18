Європейські федерації та Україна виступили проти участі РФ та Білорусі у турнірах ФІБА 3х3

Остаточного рішення ФІБА щодо допуску російської та білоруської команд до Чемпіонату світу U23 наразі не ухвалено

Федерація баскетболу України спільно з національними федераціями Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі та Швеції оприлюднила спільну заяву щодо можливої участі збірних Росії та Білорусі у фінальній стадії чемпіонату світу ФІБА 3x3 U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У документі йдеться, що остаточного рішення ФІБА щодо допуску російської та білоруської команд до фіналу турніру наразі не ухвалено, проте федерації вважають за потрібне заздалегідь чітко позначити свою спільну позицію.

Підтримка України, наголошують підписанти, залишається незмінною – попри те, що минуло вже понад чотири роки від початку повномасштабного вторгнення, а українські спортсмени, тренери та спортивні організації продовжують відчувати наслідки російської агресії, тоді як Білорусь і надалі залишається її співучасником та посібником.

Федерації наполягають, що участь збірних Росії та Білорусі в міжнародних баскетбольних змаганнях під власними прапорами, гімнами та символікою є неприйнятною і суперечить цінностям відповідальності, солідарності та поваги, на яких базується міжнародний спорт. На їхню думку, доки триває війна проти України, ці команди не повинні допускатися до участі під національною символікою.

Якщо ж ФІБА все ж дозволить росіянам і білорусам виступати у фінальній стадії Чемпіонату світу 3x3 U23 під прапором та символікою своїх країн, підписанти не виключають зняття з будь-яких матчів проти цих збірних і залишають за собою право вжити інших заходів відповідно до власної політики та принципів. При цьому в заяві окремо підкреслено: хоча документ стосується конкретно турніру ФІБA 3x3 U23, він водночас відображає загальну позицію федерацій щодо участі росіян і білорусів у міжнародних змаганнях на весь час, доки триватиме війна.

Підсумовуючи, скандинавські та балтійські федерації разом з польською ще раз підтвердили спільну й незмінну позицію: підтримка України залишається твердою, принципи – чіткими, а єдність – міцнішою, ніж будь-коли.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)