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Український футболіст відзначився хет-триком за «Жальгіріс» у феєричному матчі Ліги конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Український футболіст відзначився хет-триком за «Жальгіріс» у феєричному матчі Ліги конференцій
Станіслав Біленький є новачком литовського клубу
фото: ФК «Жальгіріс»

Станіслав Біленький потужно провів важливий поєдинок проти «Динамо» Тбілісі

Станіслав Біленький став одним із головних героїв неймовірного камбеку литовського «Жальгіріса» в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти тбіліського «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

Епічний камбек литовців

Після поразки 0:3 у першому матчі литовському клубу потрібно було відіграти три м'ячі на своєму полі. Господарі одразу взялися виконувати це завдання й уже на дев'ятій хвилині отримали чудову нагоду відкрити рахунок, однак Нікола Петковіч не реалізував пенальті. Попри це, «Жальгіріс» не збавив обертів, а перший гол команди записав на свій рахунок саме український гравець Станіслав Біленький, який повернув інтригу в двоматчове протистояння.

Український нападник, який приєднався до литовського клубу цього літа, дуже швидко адаптувався до нової команди. Ще в попередньому раунді кваліфікації Ліги конференцій він відзначився голом у матчі проти чорногорського «Петроваца», а також уже встиг записати до свого активу кілька результативних дій у чемпіонаті Литви.

Поєдинок із «Динамо» став найкращим підтвердженням того, що Біленький стрімко стає одним із ключових гравців «Жальгіріса», адже на одному голі українець не зупинився. У другому таймі він ще двічі вразив ворота суперника, оформивши хет-трик. Спочатку Біленький забив на 82-й хвилині, зробивши рахунок 5:2, а вже в компенсований час поставив ефектну крапку в матчі, встановивши остаточний результат 7:2.

Історична перемога литовців

У підсумку «Жальгіріс» не лише відіграв відставання після першої зустрічі, а й здобув перемогу із загальним рахунком 7:5 за сумою двох матчів, сенсаційно пробившись до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій. Крім того, цей поєдинок став найрезультативнішим в історії литовського клубу в єврокубках. 

Нагадаємо, що директор литовського футбольного клубу «Жальгіріс» (Вільнюс) та засновник благодійного фонду «Речі для фронту» Литовець Міндаугас Касперунас розповів про свою допомогу Україні

Теги: Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ Станіслав Біленький

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