Чи сталося диво? Як пройшов поєдинок кваліфікації Ліги Європи ПАОК – «Динамо»

«Динамо» у Греції мало виправляти помилки, які були допущені в першій грі протистояння

Київське «Динамо» зазнало поразки від ПАОКа у грі другого раунду кваліфікації Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

«Динамо» поступилося у першому поєдинку проти ПАОКа з рахунком 2:3. У грі-відповіді допомогти здобути загальну перемогу «динамівцям», які були відвертими аутсайдерами протистояння, могло лише диво. Однак, його не сталося. Боротьбу у Лізі Європи продовжить ПАОК.

У першому таймі обидві команди не змогли створити багато гольових моментів, але греки все ж зуміли забити у ворота киян наприкінці першої половини гри. На Гомес віддав пас на Константеліаса, який закрутив м'яч у правий кут.

У другому таймі «Динамо» пропустило вдруге. На 48-й хвилині Міхайлідіс зіграв на Константеліаса, після чого той пробив під праву стійку.

Свій найкращий відрізок кияни провели приблизно в середині другого тайму. Спершу після подачі зі штрафного м'яч рикошетом від захисника влучив у поперечину, потім Бражко небезпечно виконав штрафний, змусивши Павленку перевести м'яч на кутовий, а невдовзі його дальній удар прийняла на себе стійка. Свій шанс мав і Лонвейк, який після навісу пробив головою зовсім трохи вище поперечини. Та все, ж, кияни забити у Греції не змогли.

Отже, «Динамо» поступилося 0:2 та припинило боротьбу у Лізі Європи.

Тепер кияни будуть змагатися у Лізі конференцій. Суперником «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій стане команда, яка програє у протистоянні «Карабах» (Азербайджан) – ЦСКА (Болгарія). Матчі цього етапу відбудуться 6 та 13 серпня.

Ліга Європи. Другий раунд кваліфікації

ПАОК – Динамо 2:0 (1:0)

Голи: Константеліас (45+1, 48)

Варто зазначити, що голкіпер киян В'ячеслав Суркіс вийшов у старті київського «Динамо» на матч проти ПАОКа і вперше зіграв на європейській арені.

Нагадаємо, фанати ПАОКа розгорнули прапор Росії під час матчу з «Динамо» у кваліфікації Ліги Європи. Також на секторі вболівальників грецького клубу були присутні фанати польського «Відзева».

Після появи російського прапора на секторі греків відбулися зіткнення вболівальників «Динамо» із охороною стадіону.

Як повідомлялося, «Динамо» і ПАОК влаштували гольову перестрілку у грі кваліфікації Ліги Європи.