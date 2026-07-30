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«Інтер» оголосив про перехід багаторазового чемпіона Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Інтер» оголосив про перехід багаторазового чемпіона Англії
Джон Стоунз у клубному музеї «нерадзуррі»
фото: ФК «Інтер»

Італійський гранд підсилився бронзовим призером Чемпіонату світу 2026

Оборонець збірної Англії Джон Стоунз перейшов у міланський «Інтер». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Колишній центрбек англійського «Манчестер Сіті» підписав контракт на два роки. «Нерадзуррі» він дістався безкоштовно. У міжсезоння досвідчений футболіст став вільним агентом і зміг вільно обрати нову команду.

Стоунз став четвертим англійцем в історії «Інтера» з часу створення Серії A. Раніше кольори міланців захищали Джеррі Гітченс, Пол Інс і Ешлі Янг. Двоє з них – Гітченс та Янг – стали чемпіонами Італії.

Новачок «нерадзуррі» віддав 10 років «Манчестер Сіті». У складі «містян» він завоював 16 трофеїв. У минулому сезоні Стоунз провів 18 матчів у всіх турнірах, а на Чемпіонаті світу зіграв чотири поєдинки.

До слова, раніше «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: ФК Інтер (Мілан) Серія А Джон Стоунс НОВИНИ ФУТБОЛУ

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