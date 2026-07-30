Нападник збірної України вдруге поспіль відзначився красивим голом на євроарені

Українець набрав хорошу форму на старті нового сезону

Форвард брюссельського «Андерлехта» Данило Сікан зрівняв рахунок у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шведського «Гаммарбю». Про це повідомляє «Главком».

Кандидат до національної команди України знову вийшов у старті бельгійського гранда. «Андерлехт» пропустив у дебюті, коли оборона «пурпурово-білих» не встежила за нападником суперника Абрагама. Як наслідок, у перерві брюссельці зробили дві заміни.

Відігрався «Андерлехт» на старті другої половини. У затяжній атаці господарів після навісу з лівого флангу Маамар відкинув м'яч у центр штрафного майданчика на Сікана. Українець елегантно головою спрямував м'яч у сітку воріт «Гаммарбю».

DANYLO SIKANNNNNNNN



The Ukrainian striker has equalised v Hammerby for Anderlecht



2 in 2 for the CF in the Europa League Qs



Great to see him back scoring consistently pic.twitter.com/7wUxT2Pvyk — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 30, 2026

Минулого тижня Сікан забив у першому поєдинку команд. Тоді форвард класно виконав стандарт на початку зустрічі, поклавши від поперечини прямим ударом зі штрафного. На полі український нападник провів 82 хвилини.

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

