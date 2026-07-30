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«Динамо» поступилося ПАОКу у виїзному матчі кваліфікації Ліги Європи

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Динамо» поступилося ПАОКу у виїзному матчі кваліфікації Ліги Європи
«Динамо» продовжить свій шлях у Лізі конференцій
фото: ФК «Динамо»

Дубль гравця грецького колективу вирішив долю матчу

Київське Динамо завершило виступи у Лізі Європи УЄФА 2025/2026, поступившись грецькому ПАОКу 0:2 (2:5 за сумою матчів). Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд 

Як повідомлялося в анонсі до матчу, грецький гранд розпочав сезон поєдинком минулого тижня. Підопічні Алессіо Ліші здобули виїзну перемогу над киянами (3:2). Забитими м'ячами відзначилися півзахисники Константеліас, Зафейріс і Сантамарія. Голи в складі «Динамо» оформили хавбеки Бражко та Лонвейк.

Раніше «біло-сині» непросто пройшли «Універсітатю» з румунського Клужа-Напоки. Вітчизняний гранд двічі розійшовся миром зі «студентами» (0:0, 0:0). Дотиснути віцечемпіона Румунії володарю Кубка України вдалося у серії пенальті (4:2). Одинадцятиметрові реалізували вінгер Ярмоленко, ті ж Бражко з Лонвейком і форвард Пономаренко. Натомість воротар Нещерет нівелював одну зі спроб суперника.

Хід гри

Матч розпочався у доволі обережному темпі, без великої кількості гострих моментів. Команди здебільшого вели боротьбу в центрі поля, намагаючись не припускатися помилок у дебюті. «Динамо» кілька разів намагалося загострити гру через фланги та стандарти, а найнебезпечніший момент біля воріт ПАОКа виник після удару Пономаренка, який пройшов поруч із дальньою стійкою.

Господарі поступово почали частіше контролювати м'яч, але й кияни регулярно стримували їхні атаки. Однак наприкінці першого тайму ПАОК все ж зумів знайти свій шанс тоді, коли головний герой цього матчу, Константеліас, отримав передачу поблизу штрафного майданчика, розвернувся та точним ударом у нижній кут відкрив рахунок. До цього Суркіс кілька разів упевнено діяв у воротарському майданчику після ударів Тайсона та Хацидіакоса.

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Київське «Динамо» має амбітні плани із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

На початку другої половини зустрічі ПАОК збільшив свою перевагу. Автор першого голу Константеліас пройшов із м'ячем до штрафного майданчика та оформив дубль влучним ударом у кут воріт. Попри це, «Динамо» не припинило шукати свої можливості в атаці. Наприклад, одразу після другого пропущеного м'яча Редушко був близький до того, щоб замкнути передачу з близької відстані, а трохи згодом Пономаренко пробив із-за меж штрафного.

Свій найкращий відрізок кияни провели приблизно в середині другого тайму. Спершу після подачі зі штрафного м'яч рикошетом від захисника влучив у поперечину, потім Бражко небезпечно виконав штрафний, змусивши Павленку перевести м'яч на кутовий, а невдовзі його дальній удар прийняла на себе стійка. Свій шанс мав і Лонвейк, який після навісу пробив головою зовсім трохи вище поперечини.

У відповідь ПАОК також продовжував створювати моменти. Живкович небезпечно пробивав із кута штрафного, Міхаїлідіс після стандарту змусив Суркіса вступити у гру, а господарі кілька разів загрожували воротам після швидких переходів в атаку. Натомість заключні хвилини пройшли без великої кількості небезпечних моментів. «Динамо» продовжувало шукати можливості скоротити відставання, але господарі впевнено контролювали перебіг зустрічі й не дозволили супернику реалізувати свої нагоди.

У підсумку матч завершився перемогою ПАОКа з рахунком 2:0, який пройшов далі до наступного кола кваліфікації Ліги Європи, водночас кияни продовжать свою єврокубкову кампанію в Лізі конференцій.

Ліга Європи УЄФА 2026/2027. Другий раунд кваліфікації

ПАОК – Динамо 2:0 (за сумою матчів 5:2)

  • Голи: Константеліас (45+1, 48)

Нагадаємо, що Суркіс-молодший дебютував за «Динамо» в єврокубках

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Теги: Ліга Європи ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

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