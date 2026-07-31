«Гент» – ЛНЗ: результат драматичного протистояння у кваліфікації Ліги конференцій

«Гент» та ЛНЗ зіграли у протистоянні між собою дві безгольові гри

ЛНЗ поступився «Генту» у серії післяматчевих пенальті

Черкаський ЛНЗ зіграв гру-відповідь проти бельгійського «Гента» у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

«Гент» та ЛНЗ зіграли у протистоянні між собою дві безгольові гри.

У першому таймі другого поєдинку тривала рівна боротьба. Вже у другій половині гри ініціатива перейшла до бельгійців. Однак, в основний час гри вони відзначитися не змогли.

«Гент» продовжив тиснути і в екстратаймах.

Зокрема, Араужо, опинившись на ударній позиції, влучив у спину Пасіча, після чого м'яч пролетів поруч зі стійкою.

У другому додатковому таймі бельгійці повністю заволоділи ініціативою. Проте Паламарчук разом із партнерами вистояли і зуміли довести справу до серії пенальті.

У післяматчевій серії пенальті вирішальними стали невдалі спробі ЛНЗ. Удар Твердохліба парирував Руф. Пізніше Кузик влучив у поперечку.

Футболісти ж «Гента» безпомилково реалізували всі свої удари та здобули путівку до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга rконференцій. Другий раунд кваліфікації

«Гент» – ЛНЗ 0:0 (0:0), (серія пенальті 4:2)

Нагадаємо, «Динамо» припинило боротьбу у Лізі Європи.

Тепер кияни будуть змагатися у Лізі конференцій. Суперником «Динамо» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій стане (Азербайджан). Матчі цього етапу відбудуться 6 та 13 серпня.