Жіноча збірна України з футзалу проведе два товариські поєдинки з Францією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Підготовку до поєдинків з Францією наші дівчата проходили на навчально-тренувальному зборі в Ужгороді

Головний тренер синьо-жовтих Олександр Золотухін у матчах із француженками розраховує на 16 гравчинь

17-го й 18 лютого 2026 року жіноча збірна України з футзалу зіграє два товариські поєдинки проти команди Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підготовку до поєдинків наші дівчата проходили на навчально-тренувальному зборі в Ужгороді, який розпочався 12 лютого. Головний тренер синьо-жовтих Олександр Золотухін у матчах із француженками розраховує на 16 гравчинь.

Склад жіночої збірної України з футзалу

Воротарі: Ольга Карбань, Єлізавета Боцула (обидві – ДЮСШ ім. О. Бутовського – збірна Полтавської області), Марія Мельничук («Академія футзалу» Житомир).

Польові гравці: Вероніка Кириченко, Руслана Дячук, Маргарита Юрасова, Евеліна Завгородня (усі – МСК «Дніпро» Черкаси), Анастасія Калягіна, Софія Рубан (обидві – «Чемпіонс Вей-УДУ» Київ), Валерія Юхновець, Маргарита Ручка (обидві – КДЮСШ «Олімп» Славутич), Валентина Супрядкіна («Академія футзалу» Житомир), Ангеліна Запорожець (ДЮСШ ім. О. Бутовського – збірна Полтавської області), Ксенія Бурлаченко (GDA Arvore, Португалія), Ганна Каверзина (Ifkkumla, Швеція), Юлія Поберій (Wierzbno Futsal Team, Польща).

«Ні для кого не секрет, що французький футзал розвивається. Можливо, прогрес жіночої збірної не такий помітний, як чоловічої, але останніми роками вона досягла значних успіхів. У майбутньому це буде дуже конкурентоспроможна збірна», – сказав Олександр Золотухін.

Перший матч проти збірної Франції наші дівчата проведуть сьогодні, 17 лютого 2026 року в містечку Ламбаль-Армор, а другий – завтра, 18 лютого в Лудеаку (початок обох поєдинків – о 20:00 за київським часом).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
