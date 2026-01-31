Україна – Франція: де дивитися чвертьфінал Євро-2026 з футзалу

Матч Україна – Франція відбудеться в Ризі та розпочнеться о 17:00 за київським часом

Сьогодні, 31 січня 2026 року, збірна України з футзалу проведе матч чвертьфіналу Євро-2026, у якому зустрінеться з командою Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Після поразки в стартовому поєдинку від збірної Вірменії (1:2) синьо-жовті здобули дві переконливі перемоги – над Литвою (4:1) та Чехією (5:3) – і з другого місця в групі вийшли до плей-оф. У чвертьфіналі суперником підопічних Олександра Косенка стане переможець групи A – збірна Франції.

«Трикольорові» посідають шосте місце в рейтингу УЄФА та вдруге у своїй історії виступають на чемпіонаті Європи з футзалу. На груповому етапі французи зіграли внічию з Хорватією (2:2), розгромили Латвію (5:0) та обіграли Грузію (3:1).

Головний тренер української збірної Олександр Косенко так прокоментував налаштування команди на сьогоднішню гру: «Ми сподіваємося, що зможемо повторити наш попередній досвід. Нам потрібно йти крок за кроком і не думати про фінал. Франція – справді складний суперник для нас, але ми мали певний досвід гри проти неї, і тепер нам потрібно готуватися. Що ми точно знаємо – що французи добре володіють м’ячем».

Де дивитися гру Україна – Франція

Матч Україна – Франція відбудеться в Ризі на однойменній арені та розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку забезпечить платформа Megogo.

Склад збірної України

Воротарі: Юрій Савенко («Київ Футзал»), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов («Каспій», Казахстан).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус», Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Ігор Корсун («Осасуна Магна», Іспанія), Микола Микитюк («Рібера Наварра», Іспанія).

Нагадаємо, збірна України з футзалу переграла Чехію з рахунком 3:5 у заключному матчі групового етапу континентальної першості.

Євро-2026 з футзалу. 3-й тур

