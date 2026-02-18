Жіноча збірна України з футзалу зіграла товариський матч з Францією: результат поєдинку
17 лютого 2026 року в містечку Ламбаль-Армор жіноча збірна України з футзалу провела перший із двох запланованих товариських поєдинків проти команди Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Хід поєдинку
У першому таймі на майданчику точилася рівна боротьба. Француженки почали активніше, і на 11-й хвилині рахунок відкрила Александра Атаманюк. Утім, уже за чотири хвилини українки відновили рівновагу – відзначилася Софія Рубан.
А от другий тайм збірна Франції розпочала ударно і протягом п'яти хвилин тричі засмутила нашого голкіпера. Голи в активі Фостін Пеллегрі, Леа Віоланд та Одрі Делорм. Усе, на що спромоглися наші дівчата, – це трохи скоротити відставання зусиллями Оксани Шевчук.
Таким чином, підопічні Олександра Золотухіна поступилися з рахунком 2:4.
Товариський поєдинок жіночих збірних із футзалу
Франція – Україна 4:2 (1:1)
- Голи: Атаманюк (11), Пеллегрі (21), Віоланд (24), Делорм (26) – Рубан (15), Шевчук (31).
Другий товариський поєдинок між жіночими збірними Франції та України відбудеться 18 лютого в містечку Лудеак (початок – о 20:00 за київським часом).
Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.
У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.
Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.
Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.
У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Україна – Ісландія 2:0 (0:0)
- Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
