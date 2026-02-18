Жіноча збірна України з футзалу зіграла товариський матч з Францією: результат поєдинку

Другий товариський поєдинок між жіночими збірними Франції та України відбудеться 18 лютого в містечку Лудеак

17 лютого 2026 року в містечку Ламбаль-Армор жіноча збірна України з футзалу провела перший із двох запланованих товариських поєдинків проти команди Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Хід поєдинку

У першому таймі на майданчику точилася рівна боротьба. Француженки почали активніше, і на 11-й хвилині рахунок відкрила Александра Атаманюк. Утім, уже за чотири хвилини українки відновили рівновагу – відзначилася Софія Рубан.

А от другий тайм збірна Франції розпочала ударно і протягом п'яти хвилин тричі засмутила нашого голкіпера. Голи в активі Фостін Пеллегрі, Леа Віоланд та Одрі Делорм. Усе, на що спромоглися наші дівчата, – це трохи скоротити відставання зусиллями Оксани Шевчук.

Таким чином, підопічні Олександра Золотухіна поступилися з рахунком 2:4.

Товариський поєдинок жіночих збірних із футзалу

Франція – Україна 4:2 (1:1)

Голи: Атаманюк (11), Пеллегрі (21), Віоланд (24), Делорм (26) – Рубан (15), Шевчук (31).

Другий товариський поєдинок між жіночими збірними Франції та України відбудеться 18 лютого в містечку Лудеак (початок – о 20:00 за київським часом).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)