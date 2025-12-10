Головна Спорт Новини
Мессі став найкращим гравцем сезону в американському чемпіонаті

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Аргентинський футболіст провів три сезони в новій команді, у яку перейшов з ПСЖ
фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Ліонелю підкорилося непересічне досягнення

Легендарний аргентинський нападник клубу «Інтер Маямі» Ліонель Мессі був визнаний найціннішим гравцем сезону в американській Major League Soccer. Про це повідомляє «Главком»

Ліонель став першим гравцем в історії MLS, який отримав нагороду MVP вдруге поспіль, що підкреслює його видатний сезон у заокеанській лізі. Аргентинець долучився до перемоги «Інтера», який вперше у своїй історії здобув чемпіонський титул, перемігши у фіналі плейоф «Ванкувер Вайткепс» з рахунком 3:1. Окрім звання MVP сезону, Мессі раніше також був визнаний MVP Кубка MLS.

Статистика Мессі за сезон є вражаючою. У фінальному матчі Кубка проти «Ванкувера» він безпосередньо взяв участь у всіх трьох голах команди з Флориди, відзначившись двома гольовими передачами. Протягом усього плейоф він встановив новий рекорд MLS за кількістю результативних дій, набравши загалом 6 голів і 9 асистів. У поточному році у всіх турнірах за «Інтер Маямі» Мессі провів 42 матчі, записавши на свій рахунок 38 голів і 25 результативних передач.

Завдяки черговій перемозі в плей-оф MLS, у колекції Ліонеля Мессі накопичилась рекордна кількість 48 командних трофеїв, що є найвищим показником у світовому футболі. Крім того, протягом сезону він досяг ще одного значного особистого показника, побивши рекорд легендарного Ференца Пушкаша за загальною кількістю гольових асистів, зроблених за кар'єру. З американською командою в зіркового нападника контракт розрахований до 31 грудня 2028 року, тому кількість трофеїв та забитих м'ячів може значно зрости за наступні сезони.

Нагадаємо, що Мессі заробить більше $100 тис. за зустріч з вболівальниками в Індії. Для бажаючих зустрітися з восьмиразовим володарем «Золотого м'яча» створено турпакети, що залежать від кількості людей. Так, один фанат заплатить за зустріч із аргентинцем $11 тис., сім'я з чотирьох осіб – $28 тис., а компанія з 10 уболівальників – $107 тис.

Також Мессі хотів перейти в клуб з Саудівської Аравії для підготовки до чемпіонату світу. Він хотів грати в Саудівській Аравії під час чотиримісячної перерви в американській лізі, щоб підготуватися до чемпіонату світу 2026 року, але міністр Саудівської Аравії був проти цього, зазначивши, що чемпіонат не є тренувальним табором. 

