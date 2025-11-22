Головна Спорт Новини
Президенту Ла Ліги Тебасу загрожує звільнення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Президенту Ла Ліги Тебасу загрожує звільнення
Функціонер уже дванадцять років очолює елітний дивізіон іспанського чемпіонату
фото: REUTERS/Isabel Infantes

Він може закінчити свою заключну каденцію достроково

Керівника Ла Ліги Хав'єра Тебаса можуть усунути з посади через розкриття конфіденційної економічної інформації «Барселони». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS. 

Адміністративний спортивний трибунал розпочав офіційне дисциплінарне провадження за скаргою, поданою Анхелем Галаном, президентом Асоціації «Прозорість та демократія у спорті». Суть претензій стосується подій, що відбулися у квітні 2025 року: на офіційному сайті Ла Ліги було оприлюднено детальні фінансові дані, передані «Барселоною». Ця інформація стосувалася проблеми фінансового фейр-плей клубу, зокрема, невчасного відображення у звітності 100 мільйонів євро, отриманих від продажу 475 VIP-місць на стадіоні «Камп Ноу».

Галан стверджує, що оприлюднення цих відомостей, навіть якщо вони стосувалися недотримання норм, є прямим порушенням пункту 5 Правил складання бюджетів клубів, який чітко встановлює абсолютну конфіденційність наданих економічних даних. Хоча «Барселона» негайно звинуватила Тебаса у порушенні службового обов'язку і вимагала вилучити повідомлення, що було зроблено, це не зупинило юридичний процес. Вища спортивна рада кілька місяців вивчала скаргу, а потім передала її до TAD, визнавши наявність достатніх ознак для відкриття справи.

Тебас, який раніше вже отримував публічне попередження за іншою скаргою від «Реала», тепер може отримати значно суворіші санкції. За рішенням TAD, якщо буде доведено його провину, президенту Ла Ліги загрожує або публічне попередження, або тимчасове відсторонення від виконання обов'язків на період від двох місяців до одного року, або навіть звільнення з посади.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

