Юнацька збірна України з футболу у стартовій грі турніру в Хорватії поступилася господарям

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Юнацька збірна України з футболу у стартовій грі турніру в Хорватії поступилася господарям
Україна поступилася Хорватії з рахунком 2:0

Свій наступний поєдинок на турнірі в Хорватії юнацька збірна України проведе 11 жовтня проти Уельсу

Юнацька збірна України з футболу U-18 в межах навчально-тренувального збору в Хорватії стартувала у міжнародному товариському турнірі. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті в містечку Пореч зіграли проти господарів змагань – команди Хорватії. У першому таймі на 13-й хвилині українці мали стовідсотковий шанс відкрити рахунок, але Іван Андрейко не зміг переграти воротаря хорватів при виході сам на сам. А на 30-й хвилині прикра помилка захисника гостей призвела до перехоплення м'яча, і Йона Бенкотич майже з центра поля перекинув нашого голкіпера Ростислава Баглая, що далеко вийшов з воріт.

На жаль, кінець тайму був затьмарений неприємною подією для збірної України. Хорватський півзахисник Крешимір Радош у центрі поля пішов у дуже грубий підкат проти Іллі Кут'ї, і наш співвітчизник зазнав травми. Його змушені були евакуювати машиною швидкої допомоги до лікарні.

Увесь другий тайм наша команда провела у чисельній більшості, але попри це майже не створила небезпечних моментів. Хорвати оганізовано захищалися і навіть змогли забити ще раз. Захисник синьо-жовтих у власному штрафному майданчику притримав за футболку Тіно Кусановича, і останній сам впевнено реалізував пенальті – 2:0.

Міжнародний турнір у Хорватії

Хорватія (U-18) – Україна (U-18) – 2:0 (1:0)

Голи: Бенкотич (30), Кусанович (87, з пенальті).

Свій наступний поєдинок на турнірі в Хорватії юнацька збірна України проведе 11 жовтня проти Уельсу.

Розклад матчів юнацької збірної України U-18 на турнірі в Хорватії

  • 11.10.2025. Україна – Уельс (16:00)
  • 14.10.2025. Україна – Швеція (16:45)

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

