Реклама з футболістом Глєбом з'явилася на тому ж перехресті, де він став учасником смертельної ДТП

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Наприкінці 2004 року Глєб став учасником смертельної ДТП

Один із рекламних білбордів з Глєбом був помічений на перехресті вулиць Якуба Коласа та Сурганова

У Мінську (Білорусь) був помічений черговий рекламний банер російської букмекерської компанії з фотографією ексгравця збірної Білорусі з футболу Олександра Глєба. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ресурс «Наша Нiва».

Один із рекламних білбордів з Глєбом з'явився на перехресті вулиць Якуба Коласа та Сурганова.

Саме там у ніч проти 29 грудня 2004 року Глєб (на той час гравець німецького «Штутгарта» та найперспективніший футболіст Білорусі) став учасником смертельної ДТП. Його «Ауді» повертала ліворуч на перехресті вулиць Сурганова та Якуба Коласа і не поступилася дорогою BMW, який летів назустріч.

Глєб постраждав найменше зі всіх учасників ДТП. Вже за два дні він грав у футбол із представниками АБФФ.

Водій BMW потрапив до лікарні, але обійшовся переломом стегна. А ось пасажир із цієї машини загинув.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

