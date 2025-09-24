Реклама з футболістом Глєбом з'явилася на тому ж перехресті, де він став учасником смертельної ДТП

Один із рекламних білбордів з Глєбом був помічений на перехресті вулиць Якуба Коласа та Сурганова

У Мінську (Білорусь) був помічений черговий рекламний банер російської букмекерської компанії з фотографією ексгравця збірної Білорусі з футболу Олександра Глєба. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ресурс «Наша Нiва».

Один із рекламних білбордів з Глєбом з'явився на перехресті вулиць Якуба Коласа та Сурганова.

Саме там у ніч проти 29 грудня 2004 року Глєб (на той час гравець німецького «Штутгарта» та найперспективніший футболіст Білорусі) став учасником смертельної ДТП. Його «Ауді» повертала ліворуч на перехресті вулиць Сурганова та Якуба Коласа і не поступилася дорогою BMW, який летів назустріч.

Глєб постраждав найменше зі всіх учасників ДТП. Вже за два дні він грав у футбол із представниками АБФФ.

Водій BMW потрапив до лікарні, але обійшовся переломом стегна. А ось пасажир із цієї машини загинув.

