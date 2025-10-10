Головна Спорт Новини
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
Сьогоднішній поєдинок Ісландія – Україна стане п’ятою зустріччю суперників в історії

Із тих футболістів, які перебувають у Рейк'явіку, до заявки не потрапив Єгор Ярмолюк

Сьогодні, 10 жовтня, в Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» відбудеться матч 3-го туру групового етапу відбору до чемпіонату світу 2026 року у квартеті D Ісландія – Україна (початок гри – о 21:45 за київським часом). Про це повідомляє «Главком».

Сьогоднішній поєдинок Ісландія – Україна стане п’ятою зустріччю суперників в історії. Перевагу в цих протистояннях мають синьо-жовті.

Окрім матчу в Рейк’явіку, сьогодні в нашій відбірній групі відбудеться ще один поєдинок: у Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» збірна Франції прийматиме Азербайджан (початок зустрічі — о 21:45 за київським часом).

Заявка збірної України на матч проти Ісландії (за номерами)

  1. Георгій Бущан,
  2. Юхим Конопля,
  3. Богдан Михайліченко,
  4. Олександр Сваток,
  5. Валерій Бондар,
  6. Володимир Бражко,
  7. Владислав Ванат,
  8. Руслан Маліновський,
  9. Олексій Гуцуляк,
  10. Микола Шапаренко,
  11. Артем Довбик,
  12. Анатолій Трубін, 
  13. Ілля Забарний,
  14. Олександр Назаренко,
  15. Олег Очеретько,
  16. Віталій Миколенко,
  17. Георгій Судаков,
  18. Артем Бондаренко,
  19. Назар Волошин ,
  20. Владислав Велетень,
  21. Іван Калюжний,
  22. Микола Матвієнко,
  23. Дмитро Різник.

Із тих футболістів, які перебувають у Рейк'явіку, до заявки не потрапив Єгор Ярмолюк.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

