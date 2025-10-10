Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
Сьогодні, 10 жовтня, в Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» відбудеться матч 3-го туру групового етапу відбору до чемпіонату світу 2026 року у квартеті D Ісландія – Україна (початок гри – о 21:45 за київським часом). Про це повідомляє «Главком».
Сьогоднішній поєдинок Ісландія – Україна стане п’ятою зустріччю суперників в історії. Перевагу в цих протистояннях мають синьо-жовті.
Окрім матчу в Рейк’явіку, сьогодні в нашій відбірній групі відбудеться ще один поєдинок: у Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» збірна Франції прийматиме Азербайджан (початок зустрічі — о 21:45 за київським часом).
Заявка збірної України на матч проти Ісландії (за номерами)
- Георгій Бущан,
- Юхим Конопля,
- Богдан Михайліченко,
- Олександр Сваток,
- Валерій Бондар,
- Володимир Бражко,
- Владислав Ванат,
- Руслан Маліновський,
- Олексій Гуцуляк,
- Микола Шапаренко,
- Артем Довбик,
- Анатолій Трубін,
- Ілля Забарний,
- Олександр Назаренко,
- Олег Очеретько,
- Віталій Миколенко,
- Георгій Судаков,
- Артем Бондаренко,
- Назар Волошин ,
- Владислав Велетень,
- Іван Калюжний,
- Микола Матвієнко,
- Дмитро Різник.
Із тих футболістів, які перебувають у Рейк'явіку, до заявки не потрапив Єгор Ярмолюк.
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
